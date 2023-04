10 recomanacions de llibres per Sant Jordi 2023

Arriba una de les dates més esperades per molts catalans (i no catalans). La diada de Sant Jordi torna als carrers i places de tot Catalunya farcida de roses i llibres, després d'anys a frenada per l'aturada de la pandèmia del coronavirus i, en la darrera edició, per les inclemències meteorològiques.

Si encara no has escollit els teus llibres per aquesta jornada, et recomanem fins a deu títols per aquest Sant Jordi en la secció de Víctor Amela, acompanyats per Montse Serrano, propietària de la llibreria +Bernat de Barcelona. En una conversa al Cafè d'idees de Gemma Nierga, fan una anada-i-tornada de propostes particulars per tota mena, que van més enllà dels best-sellers.

"Hem escollit llibres que no són els típics que està anunciant tothom. Si no llibres que estem venent a la llibreria, perquè som grans lectors i grans prescriptors", ha dit la llibretera.

La escuela de canto - Nell Leyshon - Sexto Piso Ens ubiquem a l'Anglaterra de 1573, on els dies de la petita Ellyn transcorren treballant de sol a sol a la humil granja de la seva família. La jove viu palejant la femta dels animals i rebent els menyspreus i els cops del seu germà Tomas, en una vida crua i dura. La història fa un gir quan vol entrar en un cor de cant, però no pot pel fet de ser dona. La determinació per complir el seu somni portarà a Ellyn a rebel·lar-se i fer-se passar per un noi. Però, quant de temps podrà mantenir l'engany?. "És preciós", diu la llibretera.

Un carmen en Granada - Ian Gibson - Tusquets Es tracta d'unes memòries d'Ian Gibson, que evoquen un món i uns personatges que semblen extrets d'algun relat de James Joyce. Descriu la vida d'una família irlandesa de classe mitjana i no dubta a narrar tant les primeres dificultats afectives com els dimonis familiars, però també hi trobem moments lluminosos. Superada l'adolescència, el jove Gibson descobrirà en els primers viatges a Espanya i la literatura nacional. I complirà el somni de passar una temporada en un carmen, la típica casa granadina enjardinada. "Explica com acaba fugint gràcies a la literatura i a la literatura de Lorca d'aquella família opressiva. S'enamora de Granada i es converteix en l'home més important en la divulgació d'aquella figura", ha defensat Amela.

El Mago. La historia de Thomas Mann - Colm Tóibín - Lumen Es tracta d'una novel·la èpica que narra la història d'un home cèlebre, suspicaç i reservat, la vida interior del qual va patir intenses contradiccions: Thomas Mann. Nascut a Lübeck el 1875, va créixer ocultant al seu pare les seves aspiracions artístiques i al món la seva orientació homosexual. Va arribar a escriure algunes de les millors obres de la literatura europea i va guanyar el Premi Nobel, però no va voler tornar a viure al país que les va inspirar. Combinant investigació i imaginació, Tóibín capta el profund conflicte personal d'una vida pública i crea un retrat íntim del segle XX. "Sabia poques coses de Thomas Mann, però la biografia és excepcional. Està escrita per un gran escriptor, un autor per conèixer. Súper recomanable", ha detallat la llibretera.

La caçadora de masies - Marta Lloret - Columna Es tracta d'un llibre que aporta el context històric i personal que hi ha darrere de quinze masies catalanes escollides, puix cada casa de pagès té una història carregada de vida i emotivitat. Es tracta d'històries generalment desconegudes, que mereixien ser explicades, i de casos paradigmàtics que reflecteixen molt bé quina és la situació actual de les masies catalanes. "No pretén ser un manual ni una obra d’història de les masies, sinó una reflexió humil sobre el llegat que hi ha entre els seus murs de pedra, d’on venen, on es troben i com afronten el futur", detallat l'autora Marta Lloret. "És un llibre que m'està atraient", ha reconegut el periodista i escriptor.

La vida contada por un sapiens a un neandertal - Juan José Millás, Juan Luis Arsuaga - Alfaguara "Comencen dient que no són amics i acaben sent íntims". I és que Juan José Millás es va disposar a conèixer, juntament amb Juan Luis Arsuaga, per què som com som i què ens ha portat fins on som. La saviesa del paleontòleg es combina en aquest llibre amb l'enginy i la mirada personal i sorprenent que l'escriptor té sobre la realitat. Al llarg de molts mesos, tots dos van visitar diferents llocs, molts escenaris comuns de la nostra vida quotidiana, i altres, emplaçaments únics on encara es poden veure els vestigis del que vam ser, del lloc del qual venim. "No us ho perdeu, divertit i fresc. És boníssim. A més, aprens", amenaça la prescriptora.

El príncipe y la muerte - Daniel Vázquez Sallés - Folch&Folch El llibre, que també ha estat traduït al català per la mateixa editorial, ha estat escrit des de "l'esgarrifosa solitud d'una minúscula illa grega". Narra els obstacles mèdics, vitals i emocionals que l'infant Marc va haver de superar, així com el camí de dubtes i patiment que la mare i el pare. L'editorial el defineix com "un relat alhora cru i sensible, pel qual transiten multitud de persones, totes amb les llums i les ombres, esquitxat de petites derrotes i grans victòries, que ens recorda que el poder de l'escriptura és potser el darrer recurs que tenim per superar les adversitats". Amela destaca que com, tot i la duresa i el detall, narra amb bellesa el procés, i està molt ben escrit. "És un homenatge al seu fill i a la infància en general", afegeix.

Montevideo - Enrique Vila-Matas - Seix Barral Es tracta d'un llibre "molt vila-matasià, un més dins de la seva escriptura", segons ha definit la llibretera. S'ubica en ple període de transformació personal i literària del narrador de la novel·la, quan comença a observar senyals a les portes i cambres contigües, símbols que comuniquen París amb Cascais, Montevideo, Reykjavík, Sant Gallen i Bogotà, i que van tornant sigil·losament a l'escriptura. Montevideo és "un gran tractat" sobre l'ambigüitat del món com a tret característic del nostre temps, una novel·la en què Vila-Matas troba la manera de nomenar novament les coses quan tot sembla ja dit, segons l'editorial. Aquesta fita és més ressenyable perquè el nucli central de la seva obra no és altre que la modernitat de la novel·la.

No callar - Javier Cercas - Tusquets El reputat escriptor ha recollit el seu pensament a través del qual ha publicat en els darrers vint anys. "El que és fascinant és que es llegeix com si estiguessis llegint una novel·la", destaca Víctor Amela, ja que té "coherència interna". S'hi aborden alguns temes capitals del nostre temps, com l'auge del "nacionalpopulisme", la crisi de la democràcia liberal o el descrèdit de la veritat, així com les seves reverberacions a Espanya, l'independentisme català o l'anomenada nova política, fins a "la relectura o la falsificació" de la Guerra Civil, el franquisme i la Transició, explica l'editorial.

El túnel 29 - Helena Merriman - Salamandra Es tracta d'un llibre que ens parla sobre una història entorn del Mur de Berlín, però narrat com si fos una novel·la. A partir d'hores d'entrevistes amb els supervivents, i milers de documents provinents dels arxius de la Stasi, Helena Merriman reconstrueix de manera detallada una pàgina de la història recent. Parteix de la premissa d'un pla que semblava desafiar tant la sensatesa com la geografia: construir un túnel per ajudar els alemanys orientals a escapar per sota de l'anomenada «franja de la mort». Fou una proesa que ni els agents infiltrats ni els espies de la Stasi van poder impedir. "És dels llibres per a quan et demanen un llibre per a algú que la novel·la no li agrada massa", ha proposat la propietària de la Llibreria +Bernat.