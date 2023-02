Raquel Gu ens presenta La edad estupenda, un llibre on fa humor sobre els canvis vitals i fer-se gran. "És reivindicar que encara estem aquí i fem coses", defensa la il·lustradora, marcant l'"edat estupenda" a partir dels 40 anys i "fins a l'infinit". "Sembla que les dones ens invisibilitzem" a partir d'aquestes edats, ha destacat.

En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, defensa que les coses han canviat des del seu llibre previ, ¡Estoy estupenda! Que ya tenemos una edad y otras tonterías, publicat fa cinc anys, però assegura que se sent igual de feliç. Diu que algunes de les coses que hi deia les ha reafirmat, però altres les ha anat descobrint.

L'artista nega que sigui un llibre només per a dones, reivindica que és per a tothom: "La por a fer-se gra, a què passarà, que envellirem... El vertigen vital el tenim tots, homes i dones. Totes les situacions que hi ha són aplicables a tothom", ha destacat.

Raquel Gu també ha assenyalat que és la mirada de l'altra el que castiga i fa sentir malament a les persones durant l'envelliment. "A partir d'aquestes edats estupendes tenim l'autoconvenciment per dir: 'I què?'", ha dit, destacant que és un moment "fàcil" per treure's "el pes de sobre". "Cada vegada ens ho diem més i cada vegada ens ho creiem més", assegura.

En la conversa també hem vist un vídeo sobre el procés de creació de la seva obra. La il·lustradora ha detallat que primer escriu una estructura de totes les pàgines del llibre, a partir del qual organitza l'ordre de les vinyetes.

La il·lustradora també ha explicat que de petita ja li agrada dibuixar, com els seus pares. "Dibuixar era un joc més", recorda, sobre un moment que dibuixava amb la seva germana. "Les dues hem seguit molt aquest camí", afegeix.

Els personatges

En aquest llibre apareixen nous personatges. De fet, en concret, reconeix que ara hi han entrat més homes, ja que abans només hi havia l'Estupendo. Nous personatges com l'Angus, que "deixa anar tot el negatiu que ens passa pel cap", però amb "molt d'humor". "Apareix per transmetre alguns pensaments negres, fatídics, però amb humor. Ho manifesta d'una manera que també és un cant a la vida", ha detallat.

El Chicho és un dels altres personatges nous en el seu món particular, que és el "detestable", que sempre té el comentari masclista "a punt" i es creu les fake news. "Li tinc una mica de carinyo, perquè és una persona una mica trista. El carinyo de la creadora, no tindria un amic com ell", diu. Això es deu al fet que no és del tot culpable de pensar així, sinó que és fruit de l'educació que ha rebut i "víctima" de l'entorn pel qual s'ha deixat portar: "No té un esperit crític".

La protagonista del llibre és l'Estupenda, que inicialment era l'alter ego de l'autora. "A mesura que vaig anar avançant, em vaig anar identificant amb totes. Tinc una miqueta de totes", ha reconegut.