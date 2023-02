Raquel Gu ens presenta La edad estupenda, un llibre on fa humor sobre els canvis vitals i fer-se gran. "És reivindicar que encara estem aquí i fem coses", defensa la il·lustradora. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens parla del procés de creació i dels personatges i el paper que hi tenen. I reivindica que és un llibre per a tothom: "El vertigen vital el tenim tots, homes i dones".