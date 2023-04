10 recomanacions de llibres per Sant Jordi 2023

Et recomanem fins a deu llibres per aquest Sant Jordi en la secció de Víctor Amela, acompanyats per Montse Serrano, propietària de la llibreria +Bernat de Barcelona. En una conversa al Cafè d'idees de Gemma Nierga, Amela i Serrano fan una anada-i-tornada de propostes particulars per tota mena, que van més enllà dels best-sellers.