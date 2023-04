Els contes ajuden a prevenir problemes mentals

Tenim a l'abast una eina terapèutica amb efectes molt potents i cap efecte secundari. Es tracta dels contes que des de ben petits ens ensenyen com gestionar les emocions davant de diferents situacions. Parlem de gelosia, gènere o identitat, però també de temes tan delicats i sensibles com els abusos sexuals, l'assetjament escolar, malalties greus com el càncer o fins i tot la mort.