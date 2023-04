Si encara no saps quin llibre regalar aquest Sant Jordi, en Víctor Amela i la Montse Serrano, propietària de la llibreria +Bernat de Barcelona, han fet uns suggeriments força originals al Cafè d'idees de Gemma Nierga que van més enllà dels best-sellers.

I si vols més idees, et proposem donar un cop d'ull a la col·lecció especial que hem fet a RTVE Play Catalunya on trobaràs algunes de les millors novetats editorials d'aquest any i les entrevistes amb els seus autors perquè els puguis conèixer de primera mà.

'Quin bé em fas quan em fas bé' d'Albert Espinosa El tercer llibre de relats curts d'Albert Espinosa després de 'Finals que mereixen una història' (2018) i 'Si ens ensenyessin a perdre, guanyaríem sempre' (2020) compta amb 22 relats breus i és el projecte més personal de l'autor. 'Quin bé em fas quan em fas bé' és el final d'aquesta trilogia de relats que no deixen de ser contes per curar l'ànima. 'Quin bé em fas quan em fas bé' 'Quin bé em fas quan em fas bé' d'Albert Espinosa RTVE Catalunya

'Los astronautas' de Laura Ferrero "Jo tenia una família, però ningú m'ho havia explicat". Així comença la nova novel·la de l'autora barcelonesa Laura Ferrero, una ficció a partir de la seva pròpia vivència del divorci dels seus pares en els anys 80. Una fotografia que la protagonista troba fortuïtament, en la qual apareix de nena al costat dels seus pares, il·lumina la realitat de la seva família amb trenta-cinc anys de retard. 'Los astronautas' de Laura Ferrero 'Los astronautas' de Laura Ferrero RTVE Catalunya

'La desconocida' de Rosa Montero L'escriptora madrilenya Rosa Montero torna a la novel·la negra amb aquesta obra escrita a quatre mans amb l'escriptor i periodista francès Olivier Truc. 'La desconocida' és un encàrrec del festival del gènere policial gal Quais du Polar, i transcorre entre Barcelona i Lió. Una jove apareix en el port de Barcelona inconscient i deshidratada a l'interior d'un contenidor no declarat, no recorda qui és ni quina és la seva llengua materna, però està viva. 'La desconocida' de Rosa Montero 'La desconocida' de Rosa Montero RTVE Catalunya

'La sombra de la tierra' d'Elvira Mínguez La primera novel·la de l'actriu Elvira Mínguez és un western a l'Espanya rural protagonitzat per dues dones despietades. Estem en 1896, en Villaveza de l'Aigua, un poble de la província de Zamora on la fam i la pobresa són les circumstàncies vitals dels seus habitants, sotmesos a la Garibalda, una dona vídua i malalta que imposa les seves pròpies normes a la comunitat sencera. 'La sombra de la tierra' d'Elvira Mínguez 'La sombra de la tierra' d'Elvira Mínguez RTVE Catalunya

'Los cisnes de Macy's' de Leticia Sala Considerada una de les joves més prometedores de l'escriptura i la poesia del nostre país, Leticia Sala publica un recull de 25 relats i sis microrelats, on els textos autobiogràfics en els quals bolca l'experiència de la seva recent maternitat serpentegen entre peces de pura ficció que exploren les llums i les ombres del món contemporani. 'Los cisnes de Macy's' de Leticia Sala 'Los cisnes de Macy's' de Leticia Sala RTVE Catalunya

'D'aquí no marxaré mai' de Guillem Albà L'autor, clown i director de teatre Guillem Albà ha escrit el seu primer llibre sobre la vida del seu avi. "D'històries com la del meu avi n'hi ha moltíssimes. Els avis d'aquesta generació van viure una guerra, una postguerra i una dictadura. Van viure coses que jo només he vist en documentals i he llegit en llibres." L'emoció i els records marquen aquest viatge d'anada i tornada per descobrir qui era el seu avi, un nen a qui la guerra va convertir en un home. 'D'aquí no marxaré mai' de Guillem Albà 'D'aquí no marxaré mai' de Guillem Albà RTVE Catalunya

'El año que llegó Putin' d'Anna Bosch La periodista i corresponsal de RTVE s'acosta a la Rússia de l'any que va irrompre un desconegut Vladímir Putin. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, parla del creixement del mandatari i de la seva popularitat, i revela com va viure les dues ocasions amb les quals es va creuar amb ell. Els anys d'Anna Bosch a Moscou i el seu coneixement de la política internacional li han permès comprendre els ressorts de la societat russa, la seva psicologia, arrels i aspiracions. Una experiència personal amb la qual analitzar el germen del Putin actual. 'El año que llegó Putin' d'Anna Bosch 'El año que llegó Putin' d'Anna Bosch RTVE Catalunya

'32 de març' de Xavier Bosch El periodista i escriptor Xavier Bosch ret homenatge a l'amor entre una àvia i la seva neta. La Bàrbara, venedora de drets literaris internacionals, s'instal·la a casa de la seva àvia Margaux a París fugint d'una experiència que l'ha trasbalsat. Un matí de 2008, la Bàrbara es troba un jove desconegut dormint al seu sofà vermell. Junts, descobriran els secrets de la Margaux, una dona que va sobreviure l'ocupació alemanya de París a la Segona Guerra Mundial. '32 de març' de Xavier Bosch '32 de març' de Xavier Bosch RTVE Catalunya

'Els pecats de la Xona' de Laura Fa i Marta Pontnou Laura Fa i Marta Pontnou són les autores del llibre definitiu per "expiar els pecats amb humor i alegria". 'Els pecats de la Xona' posa humor a la vida quotidiana de les dones, i fa una repassada al patriarcat, l'amistat femenina, les sèries de televisió, la infidelitat dins la parella, les festes infantils, Nadal, Sant Jordi o la comunió, per mitjà de capítols curts que són com entrades d'un dietari. Quaranta-vuit dies d'un any explicats per dues narradores que volen treure càrrega mental i culpabilitat a les dones. 'Els pecats de la Xona' de Laura Fa i Marta Pontnou 'Els pecats de la Xona' de Laura Fa i Marta Pontnou RTVE Catalunya

'El fabricant de records' de Martí Gironell Guanyador del Premi Prudenci Bertrana de novel·la dels Premis Literaris de Girona, Martí Gironell relata el viatge fascinant i ple de peripècies del fotògraf ambulant Valentí Fargnoli, que en les primeres dècades del segle XX, amb la seva bicicleta, recorre el país retratant la vida des de la costa fins a la muntanya passant pels petits pobles i les grans ciutats. 'El fabricant de records' de Martí Gironell 'El fabricant de records' de Martí Gironell RTVE Catalunya