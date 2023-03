L'empresària i emprenedora Bisila Bokoko ens presenta Todos tenemos una historia que contar, un llibre sobre la riquesa de la diversitat, i on detalla com emprendre i també afrontar el fracàs. En una entrevista al Cafè d'idees amb Lorena Amo, ens parla de la seva infància "particular" a València, dels obstacles professionals per ser dona i negra, i ens explica el projecte African Literacy Project.