Els floristes de Mercabarna Flor pronostiquen un "èxit rotund" per aquest Sant Jordi, amb una previsió de venda de 6 milions de roses. Com que enguany la diada cau en diumenge, els dies de venda s'allarguen tot el cap de setmana i comencen ja el divendres. Així doncs, els floristes tindran tres dies per vendre les roses: des de divendres 21 fins al diumenge 23.

Els majoristes de Mercabarna asseguren que els preus no han augmentat respecte dels altres anys per culpa de la inflació. Tot i que durant la Covid els preus van pujar per culpa del transport, aquesta situació ja s'ha regularitzat i no es preveu que repercuteixi en els preus de les roses. Pels professionals de les flors, és un cap de setmana molt important, que pot arribar a concentrar el 30% de les vendes de tot l'any.

La diada a la capital, èxit assegurat A Barcelona el retorn de la superilla literària excita també als floristes, que esperen rebre visitants durant tot el cap de setmana. El president de l'associació de majoristes de Mercabarna Flor, Miquel Batlle, ha afirmat que a Barcelona auguren un gran èxit gràcies a la concentració de vendes i parades al centre de la ciutat. "A Barcelona serà una gran festa", admet Batlle. A més, s'espera que els turistes que visitin la ciutat durant el cap de setmana també es converteixin en clients de les roses de Sant Jordi. Els edificis més emblemàtics de la ciutat ja s'estan decorant per l'ocasió i els hotels comencen a regalar roses als seus clients, tradició que s'havia deixat de fer durant la pandèmia. Alguns floristes aprofiten el reclam i preparen flors embolcallades perquè els turistes es puguin endur als seus països Barcelona tindrà una 'superilla literària' més gran aquest 2023

La producció catalana és cada vegada més residual La majoria de les roses que es venen a Catalunya és procedent de l'Amèrica del Sud, ja que la seva climatologia és òptima pel seu cultiu. La combinació de sol i pluges recurrents fa que països com Colòmbia i l'Equador siguin els màxims productors de roses. Enguany, el 60% de les roses són procedents de Colòmbia, el 20% de l'Equador, el 15% d'Holanda i només el 5% restant és de producció catalana. La rosa produïda a Catalunya ja és residual i només queden dues o tres productores a tot el territori. La raó principal és la manca de relleu generacional de les empreses: els pares es comencen a jubilar i els fills no volen treballar al camp, prefereixen estudiar o treballar en altres sectors. D'aquesta manera, les empreses van desapareixent, fins que a actualment al Maresme només hi queda un productor.

Noves tendències, tot i que la tradició preval Tot i que les roses vermelles continuen sent les més venudes, la varietat de colors no deixa de créixer. Les roses grogues i blanques, que ja fa anys que estan de moda continuen al seu lloc, com també ho fan les flors tenyides. El tint d'aquest tipus de flors, però, ha canviat la tècnica i ara es fa per succió, fet que els dona un acabat molt més natural que fa que incrementi la seva fama. A més, d'aquesta manera també es poden tenyir eucaliptus i espigues per decorar el ram. Ja només queda una empresa productora de roses en tot el Maresme RTVE Catalunya D'altra banda, nous colors irrompen al mercat, seguint la línia de la naturalitat. Colors terrosos i verds seran la tendència d'aquest Sant Jordi, que es preveu que tinguin una gran acollida. La rosa toffee, d'un color cru i la rosa matxa, amb un verd marronós clar, són algunes de les protagonistes d'aquesta novetat. La rosa "toffee" és una de les novetats del Sant Jordi d'enguany RTVE Catalunya Pel que fa a les estrelles de la diada, les roses vermelles, també hi ha certa novetat. La tipologia "Freedom" és la més popular, amb molt avantatge respecte de la "Naomi", que la segueix de lluny. Aquest any, però, s'introdueix també la variant "Explorer", un tipus de rosa més gran, que sembla de jardí i que aguanta més temps oberta.