Diverses maneres de prescriure llibres

Tik Tok s'ha convertit en un espai cada vegada més utilitzat per recomanar llibres i fer comunitats de lectors, sobretot entre la població més jove. La Maryam Assakat és una 'booktoker', és a dir, que aprofita aquesta xarxa per parlar de llibres i fer propostes als seus milers de seguidors. Però també hi ha qui prefereix la prescripció clàssica del llibreter de tota la vida. L'Assutzena explica que per encertar a l'hora de recomanar una lectura és clau conèixer els gustos, els hàbits i les aficions de la persona.