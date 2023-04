La Diada de Sant Jordi recupera al 100% el seu caire solidari. Entitats, associacions, voluntaris i ONG tornen a sortir al carrer per portar roses i llibres a aquelles persones que no poden fer-ho per iniciativa pròpia. És el cas de l'Associació Amics de la Gent Gran, que recupera la seva tradicional entrega de roses i llibres a les residències. Una activitat que no feia des de l'any 2019. L'entitat preveu regalar més de 10.000 roses i llibres i estarà present a gairebé 100 residències catalanes.

04.49 min Amics de la Gent Gran torna a entregar roses a les residències | Marga Esparza

Projecte literari de Creu Roja Creu Roja organitza el projecte 'Llegim pels nostres drets' amb l'objectiu de sensibbilitzar sobre la lectura i aconseguir 3.500 llibres per entregar-los a nens i adolescents en situació de vulnerabilitat que participen en programes d'aquesta institució a Catalunya. Creu Roja ha desenvolupat també diversos tallers de lectura, manualitats i conta-contes entre altres activitats.

Les fundacions organitzen activitats diverses La Fundació Comtal, que treballa per a nens, adolescents i joves vulnerables i amb les seves famílies proposa la campanya 'Una rosa, una oportunitat'. L'entitat estarà present al llarg de la Diada en diferents punts de Barcelona per recaptar fons que aniran destinats a ''garantir l'educació de 159 infants i adolescents''. Les més de 50 entitats que formen part de la Fundació Tot Raval aproparan Sant Jordi al barri del Raval de Barcelona amb diverses activitats amb l'objectiu d''enfortir els espais de convivència des d'una perspectiva intercultural per tal de promoure les cultures populars''. I la Fundació Arrels proposa regalar 'roses, llibretes o targeters d'Arrels' fets a mà per persones que viuen o han viscut al carrer per a col·laborar en l'atenció a tots els que pateixen aquesta emergència habitacional.