Trilla: "L'emergència Covid ha acabat, però la malaltia no"

El doctor Antoni Trilla ens explica què vol dir la declaració de l'OMS de la fi de l'emergència internacional de salut per la Covid-19: "L'emergència ha acabat, però la malaltia no", ha dit. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, explica que el coronavirus continua circulant, però ara hi ha menys casos greus i menys morts. "Hem passat d'una molt mala mar a una situació on ens haurem d'acostumar a onadetes", ha dit el metge del servei de Medecina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic, apuntant que cada cop seran més previsibles les onades. El degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut a la Universitat de Barcelona apunta que "potser" les dades poden confirmar que estem en "una mica de pujadeta" de contagis de coronavirus. Recomana continuar fent tests de coronavirus a casa, ara que no se'n fan tants als centres de salut. Defensa que les mascaretes continuen sent "absolutament necessàries en determinades circumstàncies", en funció del risc de la persona que tenim davant. I diu que sempre pot aparèixer una variant més greu del coronavirus, però cada cop és "menys probable".

D'altra banda, demana autocrítica per la gestió de la pandèmia i reforçar el sistema davant noves emergències. Reivindica que els tancaments a l'inici de la pandèmia "van salvar vides", però demana "revisar" si van ser massa llargs i indiscriminats. Explica que no li han proposat ser conseller de Salut "directament i amb solidesa", però sí de forma indirecta. Si ho fos, escoltaria a tots els implicats i impulsaria un pacte d'estat per la sanitat. I ens explica que els ciberatacs a l'Hospital Clínic els han afectat molt: "Gent de determinats serveis diu que és pitjor que la pandèmia".