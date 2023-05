El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, veu com una "equivocació" parlar del traspàs integral de Rodalies a la Generalitat "a cop d'avaria" en el servei i proposa seure en una taula de negociació sense la "pressió de demà agafem això com sigui", específicament li demana al president de la Generalitat, Pere Aragonès.

El secretari general d'UGT veuria veu amb bons ulls el traspàs íntegre de la gestió del transport ferroviari estatal, negociat en aquesta taula: "Sempre que sigui apropar als ciutadans un servei i garantir millora, és positiu".

En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Pepe Álvarez veu "evident" que la responsabilitat de la situació de Rodalies és de Renfe, Adfil i el govern espanyol, però destaca que "el tema ve de lluny" i no d'aquest executiu. I insisteix amb la manca d'inversió a Catalunya, responsabilitat de l'executiu.

