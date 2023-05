Pepe Álvarez demana una taula per negociar el traspàs de Rodalies

Pepe Álvarez veu com una equivocació "parlar de traspassos de Rodalies a cop d'avaria" i proposa seure en una taula sense la "pressió de demà agafem això com sigui". El secretari general d'UGT veuria veu amb bons ulls el traspàs íntegre de Rodalies, negociat en aquesta taula: "Sempre que sigui apropar als ciutadans un servei i garantir millora, és positiu". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, veu "evident" que la responsabilitat de la situació de Rodalies és de Renfe, Adfil i el govern espanyol, però destaca que "el tema ve de lluny" i no d'aquest executiu. I insisteix amb la manca d'inversió a Catalunya, responsabilitat de l'executiu.

D'altra banda, diu que va rebre trucades de "mig govern" per l'acord dels salaris, però que l'executiu "mai ha mostrat interès a anar a la signatura": "No és veritat que Garamendi vetés la ministra Díaz", ha assegurat. Remarca la importància de "desencallar" la revisió dels convenis i l'augment de sous que donarà més poder adquisitiu als treballadors, amb aquest acord. I diu que el rei Felip VI els ha rebut "molt satisfet" per l'acord per apujar salaris. D'altra banda, explica que no tenien coneixement de la prohibició de tasques a l'aire lliure en episodis de calor: "L'explicació sona bé, jo crec que es quedarà curtíssim". I té clar a qui votarà a les municipals, perquè sempre vota al mateix partit: "A vegades, m'han decebut. L'important és el fons. Tots els partits es desvien en algun moment".