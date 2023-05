Jaume Collboni: "Els regidors socialistes votaran el candidat socialista"

Jaume Collboni assegura que els regidors socialistes "només" votaran al candidat socialista després de les eleccions: "Si no guanyes, has de passar a l'oposició". "Quan un no guanya les eleccions, ha d'anar a l'oposició. Jo no marxaré, no plegaré", ha dit per defensar que governi la llista més votada, en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga. El candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona proposa donar confiança al sector privat en el tema de l'habitatge "tenint les regles clares" i no canviar-les "cada dos per tres": "Això frena la inversió". El president dels socialistes a la ciutat assegura que continuen defensant el projecte Superilla i defensa que el seu projecte també contempla verd per Barcelona: "És un verd que no va contra ningú, que serà dialogat i serà celebrat". Sobre l'ampliació de l'aeroport, defensa que és ecologista, però remarca que totes les infraestructures tenen impacte en el territori. Assenyala les "discrepàncies" dins de la coalició al govern municipal, després de la sortida de la pandèmia. Creu que els "atacs" al PSC es deuen a la "sorpresa" de la seva "irrupció en primeres posicions" i que s'havia "menystingut la força del PSC". I evita respondre si el PSOE continuarà pactant amb Bildu: "Posar persones amb delictes de sang a llistes pot ser legal, però és immoral"