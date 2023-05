Ada Colau: "Collboni ha fet un gir a la dreta"

L'alcaldable de Barcelona En Comú, Ada Colau, titlla de "frivolitat" i "sobreactuació" la sortida de l'actual alcaldable pel PSC, Jaume Collboni del govern municipal fa uns mesos per presentar la seva candidatura a Barcelona, i assenyala el seu "gir a la dreta". Colau considera que no serà honest fer veure que algú pot governar sol "més enllà de la investidura" i argumenta que caldran acords de govern: "Si jo quedo primera m'avalen aquests 4 anys i que he aconseguit que PSC i ERC hagin anat junts per fer polítiques progressistes".

O el seu model o el de Xavier Trias En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Colau acusa Jaume Collboni de fer un gir a la dreta: "Mira que hi ha coses a fer, educació, d'ajuts socials, cultura, transformació moltes urgents i ell ha posat l'aeroport que sap que ens allunya". Ada Colau rebutja la proposta d'ampliació de l'aeroport de Barcelona, prioritària pel candidat del PSC, i la titlla de "mesura del passat": "Vol dir 20 milions de turistes més que no hi caben". Colau afirma que Jaume Collboni no ha descartat un pacte amb el candidat de Junts, Xavier Trias, i que el PP s'ha ofert a afegir els vots: "Les municipals decidiran entre dos models, el meu o el de Xavier Trias". Colau diu que Barcelona és una ciutat d'esquerres i que mai farà un acord de govern amb Junts o la dreta i reclama al PSC que també ho descarti "amb la mateixa contundència": "Em presento per últim cop per ser alcaldessa i liderar un govern progressista amb acords només amb ERC i el PSC".

Més mesures per fer front al canvi climàtic L'alcaldable de Barcelona En Comú reclama actuar de pressa per fer front al canvi climàtic que suposarà onades de calor i diu que els científics demanen anar més ràpid: "Venim de molts anys on l'administració no han fet els deures. S'ha d'actuar ràpid". Ada Colau vol continuar ampliant les zones verdes per pacificar el trànsit i promoure més vida comunitària i recorda que el trànsit s'ha reduït al carrer Aragó dels 350 mil a 280 mil vehicles: "A tot l'Eixample baixen els nivells de contaminació i soroll, però ho fem a tot arreu, al carrer de Sants, la Marina, Gran de Sant Andreu o Meridiana". “☕ Ada Colau defensa més mesures per reduir els cotxes de Barcelona | @bcnencomu #28M



��️ "Barcelona no ha de ser un lloc de pas, ha de ser un lloc on viure"



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/tMxsNQnpfU“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 22, 2023 Ada Colau diu que a peu de carrer rep molt suport dels veïns quan veuen les obres acabades i defensa que no és "una ocurrència meva" sinó el que fan totes les ciutats europees davant l'evidència científica.

"Barcelona té el parc públic d'habitatges més gran de l'Estat" Ada Colau defensa que l'Ajuntament de Barcelona ha marcat un punt d'inflexió en les polítiques d'habitatge amb la creació d'un parc públic que diu és el més gran de l'Estat: "Barcelona en fa més -d'habitatges públics- que la Generalitat a tot Catalunya, és una situació greu de deixadesa". Colau afegeix que la nova llei d'habitatge aprovada pel govern espanyol permetrà regular el preu dels lloguers: "Quan es publiqui al BOE Barcelona aplicarà amb celeritat el topall als lloguers". “☕ Ada Colau es mostra "orgullosa" de les polítiques d'habitatge de Barcelona i critica la manca de determinació d'altres administracions | @bcnencomu #28M



��️ "Hem fet coses que ens deien que no es podien fer"



�� https://t.co/MrTxQlnBeM@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/Qv1ifzd72l“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 22, 2023