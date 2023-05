Anna Grau: "No en diria fitxatges, en diria arreplegar"

L'alcaldable de Ciutadans per Barcelona, Anna Grau, destaca que alguns dels exmembres de Ciutadans (Cs) que han passat al Partit Popular (PP) han estat expulsats del partit taronja: "Molts ex no ho han estat a petició pròpia. Jo no en diria fitxatges, jo en diria arreplegar". Grau diu que no vol parlar de les "antigues misèries del grup municipal" i està convençuda que entrarà a l'ajuntament, malgrat les enquestes: "Són altres que hi ha d'entrar. Ciutadans ja hi som i volem mantenir o ampliar". La diputada de ciutadans afirma que sigui quin sigui el resultat de diumenge "que no es preocupin pel meu futur, continuaré treballant per Ciutadans".

En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, la candidata de Cs a l'alcaldia de Barcelona admet que el vot del seu partit ha pogut procedir històricament d'antics votants dels populars, però alerta que aquestes municipals van a buscar el votant de Ciutadans: "Que la gent vagin votar, demano el vot dels Ciutadans de tota la vida i que el vot sigui en positiu, no perquè soc el mal menor".

Situa el bilingüisme com la seva primera línia roja Anna Grau defensa situar al primer lloc de les prioritats del partit a Barcelona reivindicar el bilingüisme perquè diu que s'estan arraconant els principis: "El bilingüisme és la meva primera línia roja, no s'ho agafa seriosament ningú més". Grau reivindica "la gran Barcelona bilingüe" i no la de les baralles per la llengua tot i reconèixer que hi ha altres problemàtiques com la neteja, la seguretat o l'habitatge. La candidata de Ciutadans acusa l'Ajuntament i a la Generalitat de ser hispanòfobs: "Han fet un pa com unes hòsties. La societat és bilingüe i han fet emprenyar la gent". “☕ @annagrauarias aposta per posar en valor el bilingüisme | @CiutadansBCN @CiutadansCs



