Anna Grau: "No en diria fitxatges, en diria arreplegar"

Anna Grau destaca que alguns dels exmembres de Ciutadans que han passat al PP han estat expulsats del partit taronja: "Molts ex no ho han estat a petició pròpia. Jo no en diria fitxatges, jo en diria arreplegar". La candidata de Cs a l'alcaldia de Barcelona admet que el vot del seu partit ha pogut procedir històricament d'antics votants dels populars, però alerta que aquestes municipals van a buscar el votant de Ciutadans. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, assegura que després del 28M continuarà treballant a Barcelona i a Catalunya pel partit: "Estic convençuda que entraré a l'ajuntament, entre altres coses, perquè ja hi soc". Grau aposta per posar en valor el bilingüisme: "És la meva primera línia roja, no s'ho agafa seriosament ningú més". Creu que les institucions fan una política "molt marcadament hispanòfoba" i van "contra l'essència autèntica de la societat catalana que és bilingüe". Creu que Ada Colau és "bastant cínica" amb el tema de les okupacions: "La Guàrdia Urbana pot fer moltes coses que no es fan. Pot fer més, si la deixen". I no creu que Espanya sigui un país racista, però sí amb "crispació": "Hem d'abaixar el diapasó de la violència. En aquest cas, ha pres l'expressió de racisme".