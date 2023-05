El candidat del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ofereix pactar al candidat socialista a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, i el candidat de Junts, Xavier Trias, negociant part del seu programa: "Vull estar al govern. No vinc a fer el turista. En un pacte amb ERC no em trobaran".

D'aquesta manera, el candidat del PP a l'alcaldia apunta que es votarà a si mateix com a alcalde, si altres forces pacten amb ERC: "Cada regidor de més del PP serà un regidor de menys de Colau, Trias, Collboni o Maragall".

En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Daniel Sirera reitera que no donarà els seus vots per fer alcaldessa a Ada Colau i afirma que és l'únic que no ha donat els vots a Colau, en referència a Jaume Collboni o Xavier Trias: "He dit que mai de la vida faré alcaldessa a Colau. Soc l'únic que no ho ha fet". Sirera assegura que els pactes postelectorals els decidirà ell i no Alberto Núñez Feijóo: "Ho decidiré jo, però, parlaré amb ell, per comentar-ho no perquè ho hagi de consultar".

Proposa analitzar "una per una" les superilles Sirera diu que farà "el contrari" del que s'ha fet amb les 'Superilles' i que demanarà informes, cas per cas, per decidir si les manté o les elimina: "Les que es quedin, que siguin ben mantingudes i les que s'hagin de treure es trauran". Daniel Sirera assenyala de descuidada la zona de Sant Antoni on diu que hi ha "rates i paneroles" i pel que fa a Consell de Cent és partidari de modificar-la per deixar circular el trànsit: "Hem pacificat Consell de Cent, però el trànsit s'ha traslladat a València. No podem fer una Barcelona de primera i una de segona".



��️ "Faré el contrari del govern de Colau i Collboni. Han posat Superilles sense gaire previsió".



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/SzGmjG62IU“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 19, 2023