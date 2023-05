Daniel Sirera: "Podem parlar si Trias i Collboni volen fer coses diferents"

Daniel Sirera ofereix pactar a Collboni i Trias, negociant part del seu programa: "Vull estar al govern. No vinc a fer el turista. En un pacte amb ERC no em trobaran", diu el candidat del PP a l'alcaldia de Barcelona. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, apunta que es votarà a si mateix com a alcalde, si altres forces pacten amb ERC: "Cada regidor de més del PP serà un regidor de menys de Colau, Trias, Collboni o Maragall". Assegura que els pactes postelectorals els decidirà ell i no Núñez Feijóo. I considera que Jaume Collboni es desentén de l'obra de govern: "Ets corresponsable del desastre de Colau. Ets responsable encara ara".

Pel que fa a les propostes, proposa rebaixar un 30% l'impost sobre béns immobles (IBI): "És el que estem fent en les ciutats grans on governem, estem abaixant impostos". Aposta per ser "molt contundents" contra els okupes d'immobles com Can Vies, La Ruïna o El Kubo i assegura que amb un govern municipal del PP no hi hauria "facilitat pels okupes". I proposa un estudi de les Superilles de Barcelona: "Faré el contrari del govern de Colau i Collboni. Han posat Superilles sense gaire previsió". Fora de la clau municipal, creu que Ayuso expressa un sentiment de gent de dretes i esquerres amb el cas de Bildu, però que el PP no ho veu viable: "Fi de la polèmica".