Xavier Trias: "No faré pactes contra natura"

L'alcaldable de Trias per Barcelona i Junts per Barcelona, Xavier Trias, defensa que sigui alcalde el líder de la força més votada: "Jo em votaré a mi mateix. Si Collboni guanya les eleccions, serà alcalde". Trias ha assegurat que no farà "pactes contra natura": "No faré el que va fer Collboni amb Valls per impedir que fos alcalde el Sr. Maragall". Xavier Trias deixa els pactes per governar, en segon lloc: "La primera fase és ser alcalde. Sense majoria suficient, l'endemà has de plantejar-te si pots governar amb minoria o buscar una majoria, que és el que jo faré".

En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, el candidat a l'alcaldia de Trias per Barcelona descarta participar una aliança per evitar que Colau sigui alcaldessa si guanya les eleccions: "Si no guanyo, me n'aniré a casa. No té sentit", ha insistit, criticant Jaume Collboni per haver fet alcaldessa Ada Colau el 2019, en referència al pacte que van tancar amb Manuel Valls, sense que Colau hagués guanyat les eleccions: "És molt fort. És una política bastant bruta", ha afegit.

"Les superilles no existeixen" Xavier Trias afirma que les superilles no existeixen i que Ada Colau fa "eixos verds" que converteixen els carrers de Barcelona en "carrers de primera i de segona": "Són una gran mentida de la Sra. Colau". L'alcaldable de Trias per Barcelona diu que a la zona de Consell de Cent els preus dels comerços i dels lloguers pujaran i s'acabarà generant gentrificació: "No ho veig molt progre, és sorprenent que no es faci la cobertura de la ronda de Dalt, que és el que demanava la gent".



"És una gran mentida de Colau. Ella diu que fa eixos verds, això no és pacificar el tràfic"



Xavier Trias qüestiona les dades de l'Agència de Salut Pública de Barcelona que indiquen que ha baixat la contaminació a la ciutat un 30%: "Són dades enganyoses si no especifiquen res més. Ha baixat l'NO2, però no han disminuït les partícules, que són les que creen els problemes".

Argumenta que caldràn nous hotels a la Sagrera Xavier Trias defensa la creació d'activitat econòmica com la manera de lluitar contra la pobresa: "Si el que planteges és reduir-la no acabaràs amb la pobresa". Trias destaca la indústria, el comerç o el turisme com a valors juntament amb els serveis, la sanitat l'educació i la cultura: "Tot això fa un conglomerat. Tu com a alcalde tens l'obligació de donar-hi suport. Si creus que has d'anar contra aquests, que diu Colau 'els poderosos' t'equivoques". Trias creu que calen nous hotels a la ciutat perquè hi ha un problema de qualitat, però que hi ha zones on en faltaran segur, i indica l'entorn de la nova estació de la Sagrera: "Creure que a la Sagrega no hi hagi hotels, no ho entenc. Al Raval, ho podríem discutir".



@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/tIu6MGEIIr“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 24, 2023