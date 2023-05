Ernest Maragall: "Collboni ens ofereix submissió a Sánchez"

Ernest Maragall diu que Jaume Collboni és un candidat submís a Pedro Sánchez i "ens ofereix submissió": "La seva oferta és que Barcelona deixi de ser qui decideix". El candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona ha carregat contra el candidat pel PSC per "utilitzar abusivament" el llegat del seu germà Pasqual Maragall: "Va fer una ostentació d'apropiació. Fins aquí hem arribat. En política no tot s'hi val", ha lamentat. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, acusa Collboni d'una "apropiació indeguda" declarant-se hereu del llegat del seu germà i diu que "el conjunt del PSC actual hi té cada cop menys a veure". I recorda que els germans van "haver de quedar fora" dels socialistes arran de la problemàtica amb l'Estatut de Catalunya.

D'altra banda, aposta per un peatge urbà al transport de mercaderies i per l'ampliació de l'aeroport des d'un lideratge català. Aposta per créixer, però "en qualitat i cohesió", assenyalant que la desigualtat està creixent a Barcelona. Proposa allotjaments dignes per a les famílies i així "serà molt més senzill delimitar les ocupacions". Demana visió "ambiciosa", "intel·ligent" i global en urbanisme i ordenació de la ciutat. I treu ferro als anuncis en campanya d'ERC en comparació als del Govern d'Espanya.