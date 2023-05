L'Ajuntament de Barcelona podria canviar el seu rumb i Ada Colau hauria de dir adeu a l'alcaldia. Les últimes eleccions municipals han donat la victòria a Xavier Trias, per un escó sobre el PSC de Collboni i dos de Colau, contra tot pronòstic. Tant les enquestes com els sondejos dibuixaven un triple empat entre Trias-Collboni-Colau, però l'exalcalde ha aconseguit despuntar amb 11 escons i el 23% dels vots.

Ada Colau ha perdut les eleccions i s'ha quedat en tercera posició amb 9 regidors, però amb només 141 vots menys que la segona força més votada, el PSC. Trias haurà de pactar per poder governar a la capital catalana, ja que no arriba a la majoria absoluta. I les negociacions marcaran els pròxims passos. Una de les línies vermelles del de Junts és Colau.

D'altra banda, Ada Colau s'ha obert a un pacte amb les forces progressistes, ERC i PSC, per evitar que Trias esdevingui alcalde. Jaume Collboni, que tot i que durant la campanya havia manifestat en diverses ocasions que no buscaria ser alcalde si no quedava primer a les eleccions, ha assegurat que el PSC "no renuncia a res" i també s'ha obert a un pacte amb els d'Esquerra i els comuns.

Trias desbanca Colau Xavier Trias ha aconseguit que Junts sumi 6 regidors a l'Ajuntament de Barcelona (5-11) i sobrepassi els comuns i el PSC. Ada Colau ha perdut un escó (10-9) i el PSC n'ha sumat 2 (8-10). ERC, que va ser la força més votada les passades eleccions del 2019, ha perdut molta força i ha passat dels 10 als 5 regidors. El PP ha doblat la seva representació (2-4) i Vox ha entrat per primer cop a l'Ajuntament (2 escons). Xavier Trias ha promès "col·laboració" si aconsegueix formar govern a Barcelona i ja ha dit que vol allargar la mà a PSC i ERC. Trias espera poder crear un "ambient de complicitat" per entendre's amb socialistes i republicans perquè assumeix que haurà de "governar amb altres". "Faré que sigui una ciutat de tots", ha assegurat, afegint: "No una ciutat dels uns contra els altres". El candidat ha demanat a Junts, PDeCAT i Demòcrates "sumar" a Catalunya.

Collboni i Colau allarguen la mà a ERC El candidat del PSOE, Jaume Collboni, ha dit que "Barcelona ha votat un canvi" i ha assegurat que vol obrir a la ciutat una nova etapa de "progrés i estabilitat". En clau de pactes, el socialista ha assegurat que "no renuncia a res" i ha obert la porta a negociar amb els comuns i ERC per arrabassar-li l'alcaldia al candidat de Junts, Xavier Trias. La candidata dels comuns, Ada Colau, ha felicitat Xavier Trias per la victòria a les eleccions, però considera que Barcelona necessita un govern progressista i, per això, "a partir de demà" interpel·larà els socialistes i ERC per "seure a negociar" i fer un pacte amb 24 regidors: "Això s'ha de fer". Ha assenyalat que "és una obligació" d'aquestes forces explorar "alguna expressió de govern".

ERC cau estrepitosament Esquerra Republicana de Catalunya ha perdut la meitat dels regidors que tenia a l'Ajuntament amb uns 300.000 vots menys que el 2019 i uns resultats similars que als del 2015. El cap de llista del partit a la capital catalana, Ernest Maragall, ha emplaçat Xavier Trias a liderar "un govern fort i estable" a la capital del país. Maragall ha subratllat que correspon a Trias la "responsabilitat i iniciativa" de liderar la construcció del nou executiu. De fet, el dirigent d'ERC ha explicat que ja s'ha posat en contacte amb Trias per felicitar-lo. Maragall també ha demanat recuperar un "clima d'unitat sobiranista" que compensi "l'amenaça" de l'extrema dreta, després que Vox hagi entrat a l'Ajuntament amb 2 regidors.

PP i Vox celebren els resultats L'alcaldable dels populars a Barcelona, Daniel Sirera, ha celebrat els resultats dels comicis pel partit i ha assegurat que demostren que el PP és "la principal força del constitucionalisme a Barcelona". Els populars han aconseguit doblar la seva representació a l'Ajuntament: "El PPC ha tornat, i ha tornat amb molta força, amb ganes", ha dit Sirera. "Es deixaran la pell per Barcelona i per aconseguir el canvi polític molt aviat", ha garantit l'alcaldable sobre els nous edils. Sirera també ha celebrat que tant BComú com el PSC hagin "perdut les eleccions". Vox, per la seva banda, ha entrat per primer cop al consistori de la capital catalana amb dos regidors. L'alcaldable de Vox a Barcelona, Gonzalo de Oro, s'ha felicitat pels resultats electorals de la formació, però ha assegurat que "no és un dia per celebrar perquè l'objectiu era erradicar les polítiques de l'esquerra i el separatisme".

El sondeig de RTVE donava la victòria a Colau Segons el sondeig elaborat per RTVE, la candidata dels comuns Ada Colau hauria guanyat les eleccions municipals amb el 21% dels vots, aconseguint 10 regidors. Els comuns s'haurien imposat per un petit marge al PSC de Jaume Collboni, que hauria obtingut el 20% dels vots i entre 9 i 10 regidors. Xavier Trias seria la tercera llista més votada amb el 18% dels vots i entre 8 i 9 regidors. ERC baixaria dels 10 regidors actuals als 6 amb un 14% de vots. El PP de Dani Sirera doblaria la seva representació i Vox entraria per primer cop al consistori de la capital catalana amb 3 edils. Cs i Valents en desapareixerien.

Inici de la jornada electoral Barcelona s'ha llevat aquest 28 de maig amb 6.472 meses electorals a l'espera que els ciutadans decideixin la composició de l'Ajuntament els pròxims 4 anys. Una cita electoral remarcable perquè les enquestes dibuixen un triple empat entre ERC, BComú i PSC. A les 9 h del matí, alguns electors ja havien dipositat el seu vot sense incidències remarcables. Els 1.638 col·legis electorals han tancat portes a les 20 h del vespre. L'alcaldable d'ERC, Ernest Maragall, ha demanat a la ciutadania anar a votar per "expressar el compromís amb la ciutat", una crida a què s'han sumat el president del partit, Oriol Junqueras, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès: "Que tothom voti en llibertat". La candidata de BComú, Ada Colau, també ha demanat una alta participació per decidir "si avancem o retrocedim". Jaume Collboni podria ser alcalde amb el suport de Barcelona En Comú Des del PSC, l'alcaldable Jaume Collboni ha desitjat una jornada "exemplar de civisme i participació" i ha assegurat que "cal obrir una nova etapa a la ciutat". Xavier Trias també ha fet una crida al "canvi" a la ciutat i ha animat a celebrar la jornada "passi el que passi". Pregar per la transformació també ha estat al discurs de Daniel Sirera, candidat del PP, l'alcaldable per Valents, Eva Parera, i la candidata de Cs, Anna Grau. Basha Changue, de la CUP, ha instat els ciutadans a no quedar-se a casa i votar "per fer front a l'extrema dreta, els fons voltors i els poderosos que voten cada dia". Des de Vox, però, consideren que cal participar el 28M perquè "és una ocasió única de treure els partits que han destrossat la ciutat", segons el candidat Gonzalo de Oro.