9:05

La participació pot ser clau

Per al bon funcionament de la jornada electoral s'han habilitat 2.730 col·legis i 8.946 meses. Són 581 més que als últims comicis municipals, els celebrats el 2019. Aquest reforç hauria de permetre facilitar i agilitar el procés de votació. A més a més, per primera vegada en unes eleccions locals hi ha funcionaris de la Generalitat actuant com a representants de l'Administració.

Uns 256.000 electors voten aquest cop per primera vegada, ja sigui perquè fa poc han complert els 18 anys o bé perquè són nou residents al país. La participació als comicis municipals del 2019 va ser del 65%.