RTVE Catalunya encara el final de campanya amb un ampli dispositiu per cobrir el tancament i la jornada de les eleccions municipals del 28M. Un centenar de persones de redacció, producció, càmeres i tècnics participaran en la cobertura que el serveis informatius de TVE, RNE i RTVE Play Catalunya per acostar la informació de final de campanya i el minut a minut de la jornada electoral i l'escrutini.

Tancament de campanya

Avui, Ràdio 4 ofereix un programa especial amb motiu del final de la campanya. A les 22:00h, i conduït per Andreu Viñas, l'espai comptarà amb connexions en directe amb els actes més significatius dels partits arreu del territori. També a RNE 5 s'emetrà un programa especial, a les 19:45 hores, en desconnexió per a Catalunya, i presentat per Rosa Maria Quitllet.

Per la seva banda, el programa de TVE Catalunya 'El Vespre', que presenta Quim Barnola, connectarà amb les seus dels partits i farà balanç de la campanya de la mà dels periodistes Josep Martí, Toni Bolaño i Jordi Cabré.