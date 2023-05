Albiol: "Els veïns han dit prou a la inestabilitat"

Xavier Garcia Albiol, guanyador de les eleccions municipals a Badalona, assenyala la inestabilitat política com a clau en els seus resultats aquest 28-M: "Els veïns han dit prou i ens han donat majoria per governar amb estabilitat". L'alcaldable del PP assegura que ha tingut el suport del partit per fer la seva proposta que considerés per la ciutat: "El projecte a Badalona del PP és singular". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, es mostra disposat a arribar a acords amb l'oposició tot i la majoria absoluta: "Tenir majoria absoluta no significa que tingui la veritat absoluta"