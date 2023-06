El president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, descarta la llista unitària que proposta Junts perquè considera que "és una fórmula antiga que s'utilitza tàcticament per desgastar al president i el Govern. El pluralisme és bo".

En una entrevista al Cafè d'idees de la 2 i Ràdio 4, Junqueras ha defensat prioritzar acords entre formacions independentistes en àmbits municipals i supramunicipals, i aposta per "un acord de tipus programàtic".

No descarta tornar a investir Pedro Sánchez Oriol Junqueras no descarta tornar a investir Pedro Sánchez després de les eleccions del 23J i diu que "dependrà de les circumstàncies" i defensa el suport dels republicans a la coalició de Govern del PSOE i Podemos "com un acte de responsabilitat". Junqueras relaciona votar al PSOE amb votar al PP i diu que és un vot "malaguanyat" perquè pot investir al candidat del PP com va passar el 2016: "El que és segur és que ERC mai ha pactat amb el PP, no tothom ho pot dir. La garantia única que Feijóo no sigui president és un vot a ERC". “☕ Oriol Junqueras diu que tornar a investir Pedro Sánchez "dependrà de les circumstàncies que es donin" | @junqueras @Esquerra_ERC



��️ "Dependrà de si el PSOE decideix votar al PP o no"



Demana prioritzar el suport al Govern En aquest sentit, el líder republicà ha demanat als partits que es prioritzin el suport al Govern en comptes d'intentar impedir acords sobre la sequera: "El Govern de Pere Aragonès ha d'actuar molt sovint en solitari perquè la resta de partits actuen de manera massa egoista" i afegeix que van intentar boicotejar la cimera de la sequera. Oriol Junqueras retreu a Junts per Catalunya l'acord a la Diputació de Barcelona per no entregar les institucions "als qui que diuen que no tenim dret a votar". “☕ Oriol Junqueras veu "innecessari regalar al PSC" la presidència de la Diputació de Barcelona i creu que "Junts s'ha equivocat" | @junqueras @Esquerra_ERC



��️ "No entregar les institucions als que diuen que no tenim dret a votar"



"No m'he plantejat plegar pels resultats" Junqueras diu que els mals resultats d'ERC, que ha perdut 300 mil vots a les eleccions municipals de diumenge, no li han fet plantejar-se de plegar i recorda que des de fa anys el líder més ben valorat a les enquestes ha estat ell: "Espero ser-ho en el futur, al servei de la meva organització, del país, ho he fet abans de l'u d'octubre, després, des de la presó i ho continuaré fent sempre". "Minimitza la pèrdua de 300 mil vots el 28M i valora les crítiques d'Alfred Bosch: "Em sembla fantàstic que hi hagi veus discrepants"" El líder d'Esquerra minimitza la pèrdua de vots i argumenta que en els últims 12 anys hi ha hagut 14 eleccions i que a 13 els ha anat molt bé: "És normal que alguna no vagi bé, tothom té nits bones i nits dolentes. 300 mil que ens havien votat no ens van votar i no han anat a votar a ningú, però mig milió ens han fet confiança". Amb relació a les declaracions d'Alfred Bosc qualificant els resultats d'ERC a Barcelona de desastrosos, Junqueras reconeix que no són els resultats que desitjaven i que estan allunyats del que volien.