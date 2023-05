Més enllà de Barcelona, les eleccions municipals d'aquest 28 de maig tenen diversos noms propis. En primer lloc, Xavier García Albiol aconsegueix la seva primera majoria absoluta a Badalona i serà, com a Castelldefels, alcaldia metropolitana del PP. Els altres protagonistes destacats són els de Rubén Viñuales a Tarragona i Fèlix Larrosa a Lleida que podrien recuperar les alcaldies pel PSC. A Girona, que fins ara havia estat feu de Junts des de la victòria de Carles Puigdemont, la també socialista Sílvia Paneque i Lluc Salellas, de Guanyem Girona hauran de dependre de pactes tot i assolir els 8 regidors.

A l'àrea metropolitana, l'altre punt d'atenció estava a Terrassa, on l'exsocialista Jordi Ballart repetirà com a alcalde al capdavant de la marca Tot per Terrassa, després d'imposar-se precisament al PSC. Els socialistes conservaran les alcaldies a bona part dels municipis on fins ara governaven folgadament com Cornellà, Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi del Llobregat, Viladecans, Gavà, Esplugues o Sant Joan Despí. També a l'Hospitalet del Llobregat on Núria Marina, això sí, perd la majoria absoluta.

BADALONA: Albiol assoleix la majoria absoluta Les eleccions del 28 M a Badalona arribaven amb un govern de coalició, el tercer en l'última legislatura, forçat per impedir que el popular Xavier García Albiol fes valdre la seva victòria al municipi. Durant tota la campanya, el popular havia insistit en la necessitat d'assolir una majoria absoluta per poder ser alcalde. Finalment, ha arrasat amb 18 regidors i el 55,8% dels vots, set més dels que va assolir el 2019. El PSC de Rubén Guijarro, actual alcalde de Badalona després de desbancar Albiol a cop de moció de censura, se situa com a segona força amb quatre regidors. ERC i Guanyem Badalona, que en 2019 van concórrer junts, sumen 2 i un regidors, respectivament. JxCat perd al seu únic regidor, David Torrents.

LLEIDA: Félix Larrosa (PSC) s'emporta la Paeria El socialista Fèlix Larrosa, es convertirà amb tota probabilitat en el pròxim alcalde de Lleida, una ciutat liderada sempre per alcaldes socialistes i que recupera ara després que el 2019 guanyés ERC, que va formar govern amb Junts per Catalunya i el Comú de Lleida. ERC ha perdut ara 2 representants i ha passat de 7 a 5. L'alcalde dels republicans, Miquel Pueyo, optava a revalidar la victòria de fa 4 anys que va servir per trencar l'hegemonia de prop de quatre dècades del PSC. També ha baixat Junts, que ha passat de 6 a 5 regidors. El PP ha estat l'altre triomfador de la nit ja que ha aconseguit pujar de 2 a 5 regidors i convertir-se en la segona força a la ciutat. Vox ha entrat per primera vegada al consistori amb 2 representants i el Comú de Lleida conserva 1 dels 2 que tenia.

TARRAGONA: ERC i PSC tornen a jugar l'alcaldia Les eleccions municipals de Tarragona es perfilaven tant o més renyides que els comicis de fa 4 anys. Aleshores, el PSC de l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros va guanyar en vots a l'ERC de Pau Ricomà, però no en va tenir prou per mantenir-se a l'alcaldia. Ara, els socialistes amb l’excap de files de Ciutadans, Rubén Viñuales, com a candidat, ha aconseguit guanyar folgadament les eleccions. ERC perd un regidor, quedant-se en sis, i tindrà més difícil reeditar l'actual pacte de govern liderat per Ricomà. Especialment, també, perquè els que han estat els seus socis durant aquest mandat no han aconseguit repetir els resultats de 2019. Junts i En Comú Podem es quedarien amb tres i dos regidors cadascun i la CUP en retindria un. Per contra, el PP escalaria de dos a quatre consellers i Vox entraria per primer cop aconseguint-ne tres.

GIRONA: Junts es queda sense el bastió de Puigdemont A Girona estava en joc l'única capital catalana que encara controlava Junts per Catalunya, a expenses del que pogués passar a Barcelona finalment amb Xavier Trias. Per retenir-la, la formació de Laura Borràs va apostar per l’exconsellera d’Universitats, Gemma Geis, afí al nucli de Carles Puigdemont, però que ha perdut 3 regidors i no podrà retenir la victòria de fa 4 anys de l’alcaldessa des de 2016, Marta Madrenas. La socialista Sílvia Paneque s'ha imposat amb el 25,22% dels vots que li han donat 8 regidors, els mateixos que Guanyem Girona que, amb Lluc Salellas al capdavant, ha quedat segona força amb els mateixos edils, però amb un 23,31% dels suports. ERC també ha vist com perdia suports i Quim Ayats ha tret tres edils, un menys que el 2019. El PP i Vox entren amb un regidor cadascun en detriment dels dos de Ciutadans.

SANTA COLOMA DE GRAMENET: No hi ha hagut efecte Rufián L’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, revalidarà la majoria absoluta i assolirà el seu quart mandat. Santa Coloma de Gramenet és un feu socialista des de fa 3 dècades. Parlon ha celebrat la victòria perquè "permet continuar treballant amb solvència i estabilitat el projecte que hem posat en marxa durant l'últim mandat". La irrupció del republicà Gabriel Rufián, nascut a la ciutat i a qui Junqueras ha triat com a alcaldable, ha quedat lluny dels objectius. Ha aconseguit quatre regidors, només un més que el 2019, situant així ERC com a segona força dins el consistori. Cs, per la seva banda, es manté amb dos regidors, igual que el PP, que torna a entrar al ple després de quedar fora el 2019. Finalment, Vox ha irromput per primera vegada al consistori, amb dos regidors, mentre que En Comú Podem ha perdut els seus dos escons i ha quedat fora.

HOSPITALET DEL LLOBREGAT: Es manté el bastió de Núria Marina L’actual alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, no ha pogut revalidar la seva majoria absoluta assolida fa 4 anys. Una convocatòria d’eleccions municipals marcada per l'ombra que havia deixat la denúncia per corrupció al Consell Esportiu. La candidata del PSC ha guanyat les eleccions amb 13 regidors, un menys que en les passades eleccions En segona posició han quedat empatats, amb quatre regidors, ERC i el PP. El republicà Jaume Graells, que va destapar el cas del Consell Esportiu, ha perdut un regidor i la candidata popular Sònia Esplugas n’ha guanyat tres respecte al 2019. L’Hospitalet En Comú Podem, que encapçalava per primer cop Manel Domínguez, ha mantingut els tres regidors. També ha obtingut tres regidors VOX, que entra per primer cop al consistori.

TERRASSA: Ballart resisteix L'actual alcalde, l'exsocialista Jordi Ballart, que va crear la plataforma Tot per Terrassa fa 4 anys després de renunciar a l'alcaldia i de trencar el carnet del PSC el 2017, ha revalidat la victòria. Els 11 regidors de Tot per Terrassa permeten a Ballart, plantejar un govern en solitari. L'actual batlle ha ampliat en un representant al consistori els suports respecte l'any 2019, desmarcant-se encara més del seu antic partit, el PSC, que s'estanca en els 7 regidors que ja tenia. L'aritmètica, però, fa pràcticament impossible una suma alternativa, amb ERC que passa de 5 a 2 regidors i Junts que manté els 2. El PP torna amb un electe, mentre que Vox irromp amb 3 regidors.

SABADELL: Farrés governarà 4 anys més Marta Farrés (PSC) va entrar per la porta gran el 2019 i enguany les eleccions han servit per consolidar-la quatre anys més al capdavant del consistori. Els socialistes aconsegueixen 14 regidors, 4 més que el 2019 i la majoria absoluta. ERC-EUiA i la CUP empaten a la segona posició amb 3 regidors cadascun. Per darrere, Compromís Municipal Junts per Sabadell obté 2 regidors, Sabadell En Comú Podem 2, Vox entra al consistori amb 2 regidors i el PP tanca l'arc consistorial amb 1.

SANT CUGAT: JxCat pot recuperar l'alcaldia Un pacte entre ERC, PSC i la CUP va aconseguir fer fora JxCat d'una alcaldia que havia estat de CiU des del 1987. Aquesta vegada, el candidat de Junts, Josep Maria Vallès, aconsegueix mantenir els 9 regidors de fa 4 anys i és el partit amb més opcions d'arribar a l'alcaldia. Ara hi ha 6 partits més a l'Ajuntament, ERC amb 4 regidors, PSC amb 3, PP amb 3 (que entra al consistori), CUP amb 2, Vox amb 2 (que també entra a l'Ajuntament) i En Comú Podem amb 2. Ciutadans no ha aconseguit mantenir els 3 regidors del 2019 i ha quedat fora del consistori.