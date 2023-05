L’actual alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, podria tornar a revalidar la seva majoria absoluta el pròxim 28 de maig. Un fet que ja va aconseguir durant 14 anys i tres legislatures i mig el seu predecessor Celestino Corbacho a la mateixa localitat i amb el mateix signe polític. Tot plegat, en una convocatòria d’eleccions municipals que bufen a favor de la candidata socialista per la feina feta fins ara, tot i l’ombra que ha deixat la denúncia per corrupció al Consell Esportiu.

I és el que intentarà un cop més Marín, qui no va esperar a conèixer la decisió del jutge pel cas de corrupció del Consell Esportiu (arxivada el juliol de 2022) per optar a la reelecció i confirmar la seva candidatura a inicis de juny de 2022. Entre els seus objectius destaca revalidar la majora absoluta amb un perfil continuista per desenvolupar el districte econòmic de la ciutat aprofitant les oportunitats de Fira Barcelona, per exemple, amb el sector hoteler que ha rebutjat la política veïna de Colau o oferint-se com a aparador de les noves tecnologies durant la Fira del Mobile World Congress.

L'Hospitalet de Llobregat és un dels municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona on es concentra la majoria de la població catalana. De fet, és la segons ciutat amb més població de Catalunya amb 265.444 habitants. Des d'un punt de vista electoral ha estat una de les zones marcades en vermell en el mapa de totes les formacions polítiques: ha estat feu tradicionalment socialista, conegut com el cinturo vermell, ha estat governada pels socialistes des de l'arribada de la democràcia.

L'incivisme i la inseguretat ciutadana que denuncien els veïns, sobretot al barri de la Florida, i les incidències amb el raper Morat han posat a l'Hospitalet al focus de l'actualitat. Havien fet baixar la bona valoració de l'Ajuntament, tot i que les últimes enquestes del mes de gener li donaven un aprovat, segons el Baròmetre d'opinió de 2022.

La ciutat ha d'afrontar el soterrament de les vies, una de les reivindicacions històriques del municipi que ja ha començat les obres per Sant Feliu i que la ministra de Transports, Raquel Sánchez, ja va destacar que està "més avançat que mai". El clúster de biomedicina s'impulsa amb unanimitat a la seu del govern municipal i els veïns, el soterrament de la Granvia i les construccions que hi faran els inversors privats que finançaran creen més oposició.

Candidats al 28M a l’Hospitalet de Llobregat

Núria Marín, PSC Nascuda el 1963 a l’Hospitalet de Llobregat. Membre del PSC des de l'any 1981, però anteriorment ja havia estat vinculada de la Joventut Socialista de Catalunya. Des de l'any 1995 és regidora de l'Ajuntament de l'Hospitalet i ha passat per diferents càrrecs. El 2008 va arribar a l’alcaldia després que Corbacho fos nomenat ministre. A les eleccions municipals de 2019 va obtenir la majoria absoluta amb un 43,95% dels vots, i revalidà el càrrec d'alcaldessa. El 10 de desembre del 2020 va ser detinguda per malversació en el marc del cas del Consell Esportiu, una suposada trama corrupta de desviament de fons públics, juntament amb dos regidors més del PSC i un de Junts. El 9 d'abril de 2021 va declarar com a investigada pel presumpte desviament de subvencions al Consell Esportiu municipal. La investigació apunta a una presumpta malversació de mig milió d'euros. El juliol de 2022 es va arxivar la causa, quan la jutgessa va concloure que no hi havia indicis que l'alcaldessa ocultés possibles irregularitats en les subvencions rebudes per l'ens municipal, tot i això, la causa continua oberta per a una desena d'investigats més.

És també presidenta de la Diputació de Barcelona, després d’arribar a un pacte amb Junts per Catalunya. És vicepresidenta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i de la Federació de Municipis de Catalunya. Jaume Graells, ERC Professor, d'esperit sindicalista. Nascut a Barcelona, en acabar els estudis universitaris, va arribar a l'Hospitalet. Va fundar una cooperativa de mestres, la cooperativa Jaume Balmes de l'Hospitalet a Bellvitge. En l'àmbit polític, va fer el pas a militar al PSC en l'entorn educatiu. Amb Ernest Maragall, va ser director general d'Educació Bàsica i Batxillerat. Al cap de poc, se li va proposar formar part de la candidatura per a les eleccions municipals. Va sortir elegit regidor i va portar les regidories de Cultura i Educació i els barris de Bellvitge, Gornal, Sanfeliu, Centre o Sant Josep. El darrer any va ser nomenat també tinent d'alcalde d'Esports i va detectar i denunciar les males pràctiques del Consell Esportiu, un cas encara als jutjats. La manca de resposta del partit davant una conducta reprovable el va portar a dimitir i deixar la militància al PSC. Miguel Garcia, Ciutadans Repeteix candidatura en aquestes eleccions. 64 anys, veí del centre de l’Hospitalet. Amb estudis de Batxillerat, la seva professió és comerciant. Portaveu del grup municipal de Ciutadans a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. En l'àmbit del partit taronja és conseller del consell general de Cs. Membre del comitè territorial Cs de Catalunya. Molt vinculat al C.E. L’Hospitalet, del qual n'és president d’honor.



Manuel Domínguez, En Comú Podem Professor d'ensenyament secundari. Ha estat escollit al febrer d’aquest any amb la confirmitat d'En comú Podem i Unides Podem. Nascut a l’Hospitalet de Llobregat l'any 1965. Ha viscut uns trenta anys al barri de la Florida. Des de fa 20 anys viu a Santa Eulàlia. Actualment, és professor d’Ensenyament Secundari a l’Ins. Margarida Xirgu de Collblanc. Forma part del Centre d’Estudis de l’Hospitalet des de fa més de trenta anys i ha col·laborat en diverses activitats d’aquesta entitat, com xerrades, debats, exposicions, tutories de treballs de recerca de batxillerat, etc. N'és el president des de l'any 2011. Sonia Esplugas, PPC Presidenta i portaveu del Partit Popular a l'Hospitalet de Llobregat. Llicenciada en relacions públiques i Publicitat i Diplomada en Turisme. Ocupa l’acte de regidora des del 2007. Serà la tercera campanya electoral com a candidata a l’alcaldia. Teresa Rubio, Junts per l'Hospitalet Filla d’andalús i gallega, es defineix com una apassionada de la ciutat i del país. Es considera optimista de mena, però, a la vegada, molt crítica amb la ciutat que “necessita un bon replantejament per ser una ciutat segura, neta, cívica, verda i de les persones”.