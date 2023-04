Els Mossos d’Esquadra han detingut un home per la mort d’un altre amb una arma blanca a la línia 1 del metro a l’Hospitalet de Llobregat. L’avís s'ha rebut a tres quarts de cinc de la matinada, quan s’ha alertat de la presència d’una persona ferida. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) s'hi ha desplaçat ràpidament però no ha pogut fer res per salvar-li la vida i ha mort allà mateix.

00.33 min Dues persones mortes per arma blanca a Barcelona i l'Hospitalet

Els Mossos han localitzat i detingut al lloc un home com a autor de l’agressió. Una altra persona també ha resultat ferida en la baralla i ha estat evacuada a l’hospital. La Divisió d’Investigació Criminal ha obert una investigació per esclarir els fets.

Busquen l'autor d'una altra mort a Sants D'altra banda, la policia investiga les circumstàncies de la mort d'un home aquesta matinada al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona amb ferides d’arma blanca. Els Mossos d’Esquadra han rebut un avís al voltant de dos quarts de sis que hi havia dues persones ferides per arma blanca a la plaça Nou. Una altra persona ha resultat ferida i l'han evacuada a l’hospital. La Divisió d’Investigació Criminal ha obert una investigació per esclarir els fets. De moment no consta cap detenció relacionada amb aquest cas.