Els Mossos d'Esquadra investiguen dos crims per arma blanca i arran de baralles a Barcelona i a l'Hospitalet de Llobregat.

Pel que fa a la primera agressió, la policia catalana ha confirmat que l'home detingut divendres al migdia per un apunyalament mortal durant una baralla a la Via Júlia de Barcelona, al districte de Nou Barris, la nit de Reis és el presumpte autor material de la ganivetada mortal.

En un primer moment es va pensar que l'arrestat estava implicat en el cas, però que no era el responsable de la mort de la víctima, ja que no hi havia prou indicis per assenyalar-lo com a culpable. El presumpte autor de l'apunyalament passarà a disposició judicial aquest dilluns.

La investigació es manté oberta perquè hi podria haver més persones implicades en la baralla que va acabar amb un home mort per arma blanca i una altra persona ferida que va haver de ser traslladada a un centre hospitalari amb ferides de poca gravetat.

Un altre apunyalament a l'Hospitalet D'altra banda, també s'investiga la mort d’un home a l’Hospitalet de Llobregat (Baix Llobregat) que va passar el vespre de dijous, cap a dos quarts de nou. La víctima va patir una agressió amb arma blanca arran d'una baralla i com a resultat de la gravetat de les ferides va morir. En aquest cas tampoc s'ha produït encara cap detenció relacionada amb el cas.