L'Hospitalet de Llobregat acull un any més el congrés de telefonia mòbil més important del món, el Mobile World Congress. La ciutat alberga una infinitat d'expositors i de visitants d'arreu del món durant quatre dies. Per això, des de l'ajuntament de la ciutat i la GSMA, l'organitzadora del congrés, han engegat de nou l'Hospitalet Experience, una iniciativa per donar a conéixer la ciutat entre els visitants.

Aquest any, el Village ofereix nous espais immersius, gastronomia, música, i una forta aposta per la formació digital. La iniciativa del consistori, que se celebrarà en paral·lel al Mobile, posarà el focus en la formació a joves i gent gran. El conseller delegat de GSMA, John Hoffman, que ha presidit la inaguruació de l'espai, ha pronosticat que aquesta edició del Mobile Word Congress serà "espectacular".

Tecnologia per joves i gent gran La tecnologia 6.0 serà la gran protagonista de L'H Experiencie. Així, a l'espai Workshop + Lab es duran a terme, d'una banda, xerrades enfocades a la creació d'espais segurs en l'ús de les noves tecnologies, així com formacions en competències bàsiques en l'ús dels telèfons mòbils per a gent gran. D'altra banda, pel que fa als més joves, en aquest espai s'oferiran conferències centrades, per exemple, en l'ús responsable de les xarxes socials, la privacitat o les 'fake news'. En aquest sentit, l'alcaldessa ha destacat "l'ambició" de l'Hospitalet perquè grans i joves "tinguin la possibilitat de desenvolupar el seu dia a dia sense necessitat de recórrer a ningú". El Mobile, es queda En la mateixa línia, Hoffman ha afirmat que el MWC també va sobre "connectar a les persones desconnectades". Precisament, aquesta edició del Village també comptarà amb el 'TIC Truck', un contenidor de transport marítim reciclat que funcionarà com a punt de suport en els tràmits digitals per a aquelles persones que no tenen habilitats digitals o accés a internet.

Gastronomia i música Pel que fa a la gastronomia, a l'espai habilitat a la plaça Europa també s'oferiran tapes de catorze bars i restaurants de l'Hospitalet. El Village d'enguany també compta amb una programació musical, amb diverses actuacions que repassaran tots els gèneres, com el pop, la rumba o el jazz. Amb tot, Hoffman ha apuntat que el Village "resumeix tot el que vol el Mobile".