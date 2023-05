Les eleccions del 28 M a Badalona arriben amb un govern de coalició, el tercer en l'última legislatura, que ha anat pivotant entre partits de diferents colors i que s’espera que la resta de candidatures, entre socialistes o algunes amb cares conegudes com Dolors Sabaté. La campanya d'aquesta cita electoral s'espera que giri al voltant de Xavier Garcia Albiol. Tot plegat, després de vuit anys d’inestabilitat a l’Ajuntament: quatre alcaldes i dues mocions de censura que han fet canviar el color del govern gràcies a les complicitats entre tots els grups d’esquerra.

El futur govern municipal haurà d'afrontar diversos projectes que, a causa dels canvis dins del govern municipals, s'han quedat en un calaix o estancats. Un d'aquests és decidir el futur de l'espai de l'antiga fàbrica Mobba. Es va buidar el 2021, amb l'objectiu del govern d'Albiol d'enderrocar-la per fer-hi una gran plaça. L'actual govern, en canvi, apostava per conservar-ne una part, però informes i contrainformes sobre el suposat interès arquitectònic de l'edifici deixen ara el seu futur en mans de la justícia. La modernització de l'administració o la resolució dels conflictes a la Guàrdia Urbana també són dos assumptes interns que haurà d'abordar el futur alcalde, però, de moment no hi ha acord sobre com abordar-les.

D'altra banda, la celebració de la Copa del Rei de bàsquet va fer pales la deficiència en les instal·lacions esportives municipals, i la ciutat bressol del bàsquet haurà d'abordar aquest tema si volen continuar nodrint aquest esport. La finalització del canal del port, la reivindicació del veïnat de Gorg per invertir en nous equipaments i el trasllat de la via del tren, així com la reparació del Pont del Petroli seran altres projectes que haurà de culminar el pròxim líder de la Casa de la Vila.

Candidats al 28M a Badalona La precampanya ja ha mostrat alguns indicis de què els dies abans de les eleccions podrien esdevenir polèmics: Xavier García Albiol fent campanya per tots els barris i traient tota l’artilleria per poder revalidar una majoria absoluta com la que el va convertir en alcalde entre 2011 i 2015, Badalona en Comú Podem presentant el controvertit fitxatge de Willy Toledo a les seves llistes. Però no tot serà un camí de roses, els plans d'Albiol també es poden veure amenaçats pels tribunals, després que un jutge l'hagi enviat a judici per la instal·lació de dues antenes de telefonia sense llicència l'any 2012, en el seu primer mandat. Fiscalia demana dos anys i deu mesos de presó i deu anys d'inhabilitació. Xavier García Albiol, PPC El líder popular és la novena vegada que encapçala la llista del PP a Badalona. Ho fa des de 1991, ara fa 32 anys. Com en les últimes ocasions, però, les sigles del partit desapareixen per complet de la campanya d'Albiol, que ha fet del seu nom una marca pròpia amb capacitat d'aglutinar votants de tot l'espectre ideològic. Albiol ha estat alcalde en aquesta última legislatura entre 12 de maig de 2020 i el 8 de novembre de 2021, una alcaldia que va perdre per aparèixer en els papers de Pandora. Es va vincular en 2005 a una signatura del paradís fiscal de Belize amb un document que permetia obrir comptes a l'estranger i adquirir propietats. Anteriorment, va ser alcalde durant quatre anys de l'11 de juny de 2011 al 13 de juny de 2015. García Albiol aparece en los 'Papeles de Pandora' por una sociedad en Belice activa hasta 2015 Els plans d'Albiol ara també es poden veure amenaçats pels tribunals, després que un jutge l'hagi enviat a judici per la instal·lació de dues antenes de telefonia sense llicència l'any 2012, en el seu primer mandat. Fiscalia demana dos anys i deu mesos de presó i deu anys d'inhabilitació. Rubén Guijarro, PSC Guijarro s'estrena com a cap de llista socialista agafant el relleu d'Àlex Pastor, que va ser-ho el 2019. Guijarro ja exercia de líder a l'ombra dels socialistes badalonins i des de la tardor de 2021 és l'alcalde de la ciutat després de desbancar Albiol a cop de moció de censura. Rubén Guijarro pren el relleu de Xavier García Albiol com a alcalde de Badalona BEATRIZ GÁLVEZ GARCÉS / NÚRIA ROCA / ÁLEX CABRERA Dolors Sabater, Guanyem Badalona Badalona, Barcelona, 1960. Llicenciada en Ciències de l'Educació i especialitzada en educació especial. Anys en política: va ser triada per a encapçalar la llista de primàries de Guanyem Badalona en Comú en 2015 i es va presentar a les eleccions municipals de maig de 2015, quan va aconseguir alçar-se amb l'alcaldia fins a 2018, quan va ser substituïda pel candidat del PSC després de perdre una moció de censura. A les eleccions autonòmiques de 2021, la CUP va optar per ella a liderar la candidatura antisistema a les eleccions autonòmiques del 14-F, en substitució de Carles Riera. L'exalcaldessa es torna a presentar després de deixar l'Ajuntament, a mig mandat per ser la veu de la CUP al Parlament. Els inicis de la seva plataforma municipalista, Guanyem, estan molt lligats a Podemos i a la mateixa Ada Colau. El paper que pugui jugar el seu retorn a l'arena política local pot ser clau per la governabilitat del futur consistori. Alex Montornès, ERC Físic, de Badalona (1986). És investigador de la Universitat de Barcelona en el departament de Física Aplicada. Els mals resultats de la coalició amb Guanyem de les eleccions de 2019 van provocar una reestructuració interna que han situat des del primer moment a Àlex Montornès com a cara visible del grup municipal i ara candidat dels republicans. L'actual primer tinent d'alcalde és el primer cop que encapçalarà la llista i es fixa l'objectiu de passar per davant dels socialistes per ser segona força i optar així a l'alcaldia. Aïda Llauradó, En Comú Podem Exalcaldessa interina de Badalona, després de la dimissió d'Alex Pastor arran d'haver estat detingut pels Mossos d'Esquadra a Barcelona quan es va saltar el confinament i en estat ebri. En Comú Podem repeteix fórmula i posen al capdavant de la llista, Aïda Llauradó. És un dels dos grups més petits al consistori, els seus resultats poden ser determinants en l'aritmètica postelectoral. David Torrents, Junts (Badalona, 1976) Torrents és un Mosso d'Esquadra (en excedència), militant de Junts per Catalunya i líder local de la formació a Badalona, on és regidor des de 2019 i membre del govern de la ciutat en coalició amb el PSC, ERC i Comuns. Des de 2022 també forma part de l'executiva nacional del partit com a secretari d'organització.