Les aliances contra Albiol capitalitzen les eleccions a Badalona

L'aparició de Xavier García Albiol als papers de Pandora on se'l vinculava amb una societat a Belice, va ser el detonant d'aquesta imatge. Tota l'oposició: 5 partits diferents es van posar d'acord per fer-lo fora de l'alcaldia amb una moció de censura. I 4: PSC, Esquerra, Comuns i Junts van formar un govern de coalició.

L'alcalde, el socialista Rubén Guijarro se sotmetrà ara, per primer cop, a les urnes. "Recollir totes les spin off Can Ruti i es quedin a la nostra ciutat, canviar la perspectiva dels nostres polígons industrials fer un autèntic hub biomèdic a l'entorn de Can Ruti".

Esquerra es presenta aquesta vegada en solitari. Alex Montornes: "Tota la transformació que hi haurà a les 3 xemeneies una gran oportunitat per la ciutat de Badalona. Treballarem per baixar les consultes externes de Can Ruti amb la compra de Can Llamas".

Badalona en Comú posa el focus en la transformació de l'autopista. Aïda Llauradó: "Una barrera arquitectònica, de seguretat, social, econòmica, que sembla que hi hagi dues Badalones".

Pel candidat de Junts cal capgirar les dinàmiques de funcionament de l'ajuntament i rescatar les persones. David Torrents: "Gent que li costa molt arribar a final de mes i molts petits empresaris, molts comerciants que malhauradament no estan sent ben atesos".

L'exalcaldessa de Badalona encapçala de nou la candidatura de Guanyem. Una llista que tanca l'actor Willy Toledo. Dolors Sabater: "Accés a l'habitatge, que aquest habitatge sigui digne, en condicions d'habitabilitat correctes, i que espongi també la densitat que té la ciutat".

Tots tenen un objectiu comú: impedir que el PP recuperi l'alcaldia de la ciutat. I tots estan disposats a pactar, però Guanyem ara posa com a condició formar part del Govern. El popular Xavier Garcia Albiol, guanyador de les 3 últimes eleccions, no ha volgut concedir-nos una entrevista.