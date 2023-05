Republicans i socialistes mantenen el cos a cos en la pugna per assolir l'alcaldia de la ciutat de Lleida aquest 28 de maig. L'alcalde d'ERC, Miquel Pueyo, opta a revalidar la victòria de fa 4 anys que va servir per trencar l'hegemonia de prop de quatre dècades del PSC.

Per part de Ciutadans , Maria Burrel , serà l'encarregada d'evitar la sortida definitiva de la Paeria. Ara és l'única afiliada a la formació després que el 2021 es tanqués amb l'expulsió de la portaveu i del cap de llista, Ángeles Ribes i José Maria Córdova . Molts dels vots de la formació taronja segurament aniran a parar al PP, liderat per Xavier Palau , que ha impulsat la campanya "Lleida Implicada " per intentar sumar més regidors als dos que té la seva formació actualment.

Els comuns també estan en ple canvi de cicle després que Elena Ferré abandonés la política. Tan ella com el cap de llista el 2019, Sergio Talamonte , van decidir sortir del Govern per discrepances amb l'executiu de Pueyo. Ara serà Laura Bergès l'encarregada encapçalar la candidatura morada a la Paeria.

Poden acabar resultant claus els resultats de la CUP, que confien en Rubén Cobos , per intentar refer-se de la desfeta de fa dos anys, en què no van assolir representació i reviure l’entrada dels dos regidors de la Crida per Lleida del 2015.

La tercera força dins el consistori de la capital del Segrià, Junts , estarà encapçalada per l'actual responsable d'urbanisme i primer tinent d'alcalde, Antoni Postius . Seran els seus tercers comicis i aspira a millorar els 6 regidors actuals per intentar doblegar al seu soci de Govern, Miquel Pueyo, i al cap de l'oposició, el socialista Fèlix Larrosa.

Els temes que centren els debats

La inseguretat i la neteja de la ciutat seran dos dels grans eixos sobre els quals pivotarà la campanya de les eleccions municipals del pròxim 28 de maig a la ciutat de Lleida. Els veïns no aproven la gestió de l'actual equip municipal liderat per ERC en aquests dos àmbits i reclamen que s'incrementi la seguretat a barris com la Mariola, el nucli antic i la Huerta on s'han disparat els robatoris a masies i instal·lacions agràries.

La majoria dels veïns de Lleida també consideren que calen més inversions en el manteniment dels espais públics i, sobretot, reclamen més neteja a la via pública. Des de l'Associació de Veïns Universitat es queixen que des de la pandèmia es veu molt bruta la ciutat i ho atribueixen a la manca d'efectius. Convertir Lleida en capital agroalimentària de Catalunya i la manca d'un pla de Rodalies per modernitzar la connexió per tren són altres de les assignatures pendents.