El càrrec de paer en cap està més obert que mai a Lleida

El govern de la Paeria tanca el mandat amb dos socis, Esquerra i Junts, tot i que va començar amb tres. El Comú es va incorporar primer, però va ser expulsat passats dos anys quan va voler aturar el planejament urbanístic on s'ubica el projecte comercial de Torre Salses per a impedir-lo. Estrena candidata, Laura Bergés. L'alcalde, Miquel Pueyo, repeteix per Esquerra i el regidor d'urbanisme, Toni Postius, per Junts. Tots dos juguen la carta de la feina feta.

I si un equipament ha generat conflicte és l'alberg per a temporers del barri de Pardinyes. Aquest projecte l'ha crititcat força el cap de l'oposició. El 2022 el socialista Fèlix Larrosa va intentar desbancar Pueyo, però no va aconseguir prou suports per a presentar una moció de censura després de la qúestió de confiança que havia perdut Pueyo vinculada als pressupostos

Està per veure on aniran a parar els vots de la dreta. Si PP i Ciutadans mantindran els 2 regidors que tenen cada partit o aconseguiran representació noves formacions com Valents, amb Ángeles Ribes, ex de Ciutadans, al capdavant.