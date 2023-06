L'actualitat d'aquest dijous passa per la reunió que Pere Aragonès tindrà amb el PDECAT i que tancarà la ronda que ha començat aquest dilluns amb Esquerra, Junts, CUP i comuns per trobar les "fórmules concretes de col·laboració" per fer un "front democràtic" davant un possible govern de la dreta i l'extrema dreta. Des de l'executiu s'ha fet un balanç positiu d'aquestes reunions.

La ministra d'Igualtat, Irene Montero, reuneix el comitè de crisi per l'augment d'assassinats masclistes.