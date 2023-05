9:05

ENTREVISTA AL CAFÈ D'IDEES | El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, avança al 'Cafè d'idees' que es reuniran aquesta tarda amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per parlar del front sobiranista per a les eleccions generals: "Escoltarem al president de la Generalitat. Es tracta de veure si ens posem d’acord. No anticipo res, potser ho situa com a front independentista, avançar cap a la independència".