Turull vol que el front comú d'Aragonès sigui "independentista"

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, avança al 'Cafè d'idees' que es reuniran aquesta tarda amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per parlar del front sobiranista per a les eleccions generals: "Escoltarem al president de la Generalitat. Es tracta de veure si ens posem d’acord. No anticipo res, potser ho situa com a front independentista, avançar cap a la independència". Turull afirma que ERC i Junts comparteixen moltes coses sobre paper i planteja als republicans culminar el mandat de l'1-O.

Jordi Turull reconeix que va explicar primer la seva proposta de llista unitària als mitjans de comunicació, abans d'acordar la reunió d'aquesta tarda amb ERC: "Primer suor freda perquè tenim 15 dies per fer papers, tot s'ha precipitat. Convertim-ho en oportunitat. Hem quedat amb totes les forces i entitats independentistes". Amb relació a les paraules de Joan Tardà qüestionant l'estratègia de Pere Aragonès, Jordi Turull afirma "que potser el guirigall ha canviat de cantó" en referència a les crítiques que rep sovint a dins de Junts quan hi ha dues opinions diferents.

Diu que Aragonès convida a votar el PSC

En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Turull ha defensat negociar un "front independentista" i no un "front comú" sobiranista amb els comuns: "Els valors que demanava defensar ja se'ls hi suposa. No fa falta un front comú". Turull retreu a Aragonès el to i el "concurs de lamentacions" del discurs que diu "se situa en un marc mental espanyol" i creu que la llista unitària que proposa Junts per Catalunya no és "exactament" el mateix: "Davant d'unes eleccions no has de pensar què passarà a Espanya, has de pensar en Catalunya. Si va de Vox, PP o PSOE estàs convidant a votar el PSC".

El secretari general de Junts reclama a ERC no votar a cap president espanyol "per avançat" perquè el moviment independentista ha retrocedit aquests tres anys perquè "algú ha aigualit l'agenda": "Si anem amb això, ja ho podem deixar estar, sempre serà PSOE o PP. Cal una estratègia radicalment diferent. Aquí no hi haurà una investidura si no es paga per avançat".