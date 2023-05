Ignacio Garriga: "Vox no regalarà els vots al PP"

El secretari general i diputat al Parlament per VOX, Ignacio Garriga, insisteix en la "mà estesa" i "sense exigències" de Vox al Partit Popular (PP): "Si depengués de Vox, qualsevol govern socialista sortiria de les institucions. La pregunta és què farà el PP". D'aquesta manera, en les negociacions clau per conformar governs municipals deixa la pilota sobre la teulada sobre el PP.

En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Garriga reivindica que els votants de Vox volen "conformar una alternativa i no una alternança" i assegura que no convertiran les negociacions a ajuntaments i comunitats "en un espectacle": "Cridem a la responsabilitat al PP, no permetrem que es desaprofitin els vots de VOX. Que no es deixin condicionar pels discursos contra Vox".

00.49 min Pedro Sánchez convoca per sorpresa les Generals pel 23 de juliol

El secretari general i diputat al Parlament per VOX qualifica de "meravella" que Santiago Abascal pugui governar per posar fi a quaranta anys de polítiques d'alternança entre el PP i el PSOE, en contraposició a VOX que representa una alternativa: "Ara per fi hi ha una formació que diu que derogarà les polítiques que han destrossat el que van fer els nostres pares i avis".

No descarta entrar en un govern de coalició amb el PP El diputat al Parlament per VOX no descarta entrar en un govern de coalició amb el PP si sumen el 23J "és més fàcil des de dins del govern que fora" tot i que no ho decidiran fins després de les eleccions generals: "Vox està disposat a derogar-ho tot. Mà estesa per l'alternativa. Serem responsables, la urgència del moment és molt greu". Garriga diu desconèixer els motius que han portat Pedro Sánchez a convocar les eleccions, però ho considera una gran oportunitat: "La moció de censura de VOX ha estat aprovada amb uns mesos de retard".



Proposa il·legalitzar tots els partits independentistes El secretari general de VOX a Catalunya proposa la il·legalització de tots els partits que busquin trencar la unitat d'Espanya: "No podem permetre que amb els diners dels espanyols es financin partits que volen volar la Constitució". Garriga considera que el govern de Pedro Sánchez s'ha instrumentalitzat la judicatura a favor "dels separatistes" per soscavar la sobirania: "Defensarem fins a les últimes conseqüències la unitat". Ignacio Garriga qualifica de "lamentables i tristos" els resultats de Bildu i considera que són fruit d'un "blanquejant" per part de les institucions: "Ells fan desmemòria històrica, és fonamental rendir memòria dels que van ser assassinats. ETA i Bildu és el mateix".



