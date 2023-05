Ignacio Garriga: "Vox no regalarà els vots al PP"

Ignacio Garriga reivindica que els votants de Vox volen "conformar una alternativa i no una alternança": "Vox no regalarà els vots al PP. No és moment d'exigències", ha dit el secretari general del partit, insistint en la "mà estesa" als populars. "Si depengués de Vox, qualsevol govern socialista sortiria de les institucions. La pregunta és què farà el PP", sosté. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, diu que "el primer que farà" Vox si governa és derogar la llei del 'només sí és sí' i apujar les penes dels "violadors". "Tenim la determinació de derogar-ho tot. És més fàcil dins del govern", ha dit, dient que "no és descartable" un govern PP-Vox després de les generals. Demana il·legalitzat als partits independentistes i defensa que Bildu i ETA són el mateix. El diputat al Parlament defensa rescatar a tots els migrants "a punt de morir" al mar: "El que s'ha de fer és evitar que el Mediterrani es converteixi en un cementiri". Veu com un "greuge competitiu" que "saturem" la sanitat pública amb persones "no regularitzades". I assegura que Vox no donarà vots ni a Trias ni a Collboni per ser alcalde.