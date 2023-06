01:10

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a un agent dels Mossos d'Esquadra a pagar 11.300 euros a una companya de la comissaria de Manresa per abusar sexualment d'ella l'any 2020.

En la vista del judici, l'agent ha reconegut haver abusat sexualment d'una companya, a qui va aproximar els seus genitals mentre estaven treballant.

La fiscalia demanava inicialment un any i 6 mesos de presó i dos anys de llibertat vigilada... però el tribunal, que ha dictat la sentència en la mateixa sala, ha tingut en compte l'assumpció dels fets i que l'home ja ha indemnitzat a la víctima amb 8.000 euros. Per això, li ha acabat imposant 3.200 euros de multa... La sentència també li prohibeix comunicar-se amb ella i aproximar-se a menys de 500 metres durant un any. L'advocada de l'acusat, Valentina Mazzoni, creu que s'ha aplicat una pena justa.



Un cop el cos de Mossos d'Esquadra rebi la comunicació de la sentència, podrà obrir un expedient sancionador a l'agent per una falta greu, que podria suposar una suspensió de feina i sou per un període d'entre 16 dies a UN any. INFORMA: NURIA ALCALÁ. FOTO: ACN.