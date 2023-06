Continuen els contactes, ja a contrarellotge, per pactar un govern a Barcelona. La darrera variable d'aquest dijous ha estat l'oferiment més explícit que mai del PP a fer alcalde al socialista Jaume Collboni, si aquest acaba descartant que els comuns entrin al govern. En declaracions al Cafè d'idees de Ràdio 4, el president del PPC, Alejandro Fernández, ha assegurat que prefereixen un govern constitucionalista que independentista a la capital catalana.

Però aquest divendres, quan falta un dia per la investidura, el candidat popular a Barcelona, Daniel Sirera, s'ha obert a negociar amb Collboni. Ha deixat clar que el seu plantejament per formar alcaldia és que els comuns es quedin a la banqueta, però s'ha mostrat disposat a escoltar les propostes del candidat socialista, tot plegat si l'equació deixa fora Ada Colau. Així, ha deixat la porta oberta a acceptar alguns regidors dels comuns.

Els socialistes des de fa dos dies pressionen als comuns per afavorir l'operació que desbancaria de l'alcaldia de Xavier Trias, però la formació d'Ada Colau es resisteix a investir Jaume Collboni gratuïtament. Tot plegat, després que ERC i PSC barressin el pas a compartir l'alcaldia de Barcelona amb Colau, després que aquesta fes una proposta de compartir l'alcaldia a tres bandes per a Barcelona al Cafè d'idees.

Collboni, de la mà amb comuns El socialista, de moment, no canvia de rumb i ha reiterat la seva candidatura a l'alcaldia de Barcelona, això sí, intensificant la pressió als comuns per votar-lo com a alcalde aquest dissabte. Els ha demanat "responsabilitat" i "estar a l'alçada", tot avisant que “dissabte, els regidors hauran d’escollir entre Trias o Collboni”. Així, el candidat s'ha tornat a mostrar a favor de formar Govern amb els comuns i s'ha desmarcat del vetus del PP. Collboni ha dit que només hi ha dues opcions aquest dissabte, quan es constitueixen els ajuntaments: un alcalde de Junts amb minoria independentista o un alcalde socialista amb capacitat d'articular majories. Mentrestant, Xavier Trias continua negociant amb ERC per intentar tancar com més aviat millor un acord que situaria a Ernest Maragall com a primer tinent d'alcalde. Ara bé, la fórmula seria insuficient per assegurar l'alcaldia a Trias, si finalment el PP facilita almenys dos vots dissabte a Collboni i els comuns també el voten, tal com pretén. De moment, els vetus creuats entre PP i comuns deixen l'objectiu del socialista en punt mort.

Els comuns es desmarquen El número 2 de BComú, Jordi Martí, ha descartat repetir la fórmula que requeriria també els vots d'algun altre grup al ple, com el PP. "En cap cas el que passi dissabte tindrà res a veure amb la participació del PP si hi hem de participar nosaltres". Entre els motius esgrimits, Martí ha assenyalat que els populars volen desmantellar el llegat dels comuns i la "generositat" del PP per fer pactes amb Vox. Martí ha insistit en una reunió a tres bandes amb el PSC i ERC per assolir un pacte per fer un govern d'esquerres a la ciutat. En el mateix sentit, el portaveu de campanya de Sumar i membre dels comuns, Ernest Urtasun, ha assegurat a La Hora de la 1 de TVE que "en cap cas participaran d'aquest joc", més quan els populars pacten amb VOX. Urtasun insistia que continuaran treballant fins dissabte per buscar un acord amb el PSC i ERC, tot lamentant que cap de les dues formacions té interès per una majoria d'esquerres com han expressat els barcelonins a les urnes.