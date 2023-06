El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, no li preocupa el pacte entre el Partit Popular i Vox a la Generalitat valenciana i aasenyala els acords del PSOE amb Bildu: "Bildu va posar persones amb delictes de sang a les llistes, els va haver de retirar. No crec que Vox tingui delictes de sang". Fernández retreu als socialistes fer "un cordó sanitari al PP" i considera que els populars estan legitimats a buscar les aliances: "El programa de Vox no està dintre de l'acord de govern. Si els socialistes diuen no, doncs el PP ha de pactar per governar".

Alejandro Fernández defensa que governi la llista més votada, sempre que "tothom la compleixi, seria de rucs que només afecti el PP" i afegeix que segons els sondejos, es plantegen governar en solitari amb una majoria sòlida.

Reclama cessions a Collboni per a arribar a un acord Alejandro Fernández explica que Jaume Collboni i Daniel Sirera "continuen parlant" per arribar a un acord a Barcelona, però alerta que "una retransmissió en directe" ho pot fer fracassar: "Sirera té tota la confiança. És el que espero i desitjo". El president del PP de Catalunya reconeix que Sirera ha "demanat incentius" sense concretar si vol als comuns fora del govern municipal, i afegeix que tothom ha de cedir una mica: "Fer alcalde a algú socialista no és un plaer. Volem un govern constitucionalista. Evitar el risc que Waterloo governi Barcelona". “☕ Alejandro Fernández reclama cessions a Collboni per a arribar a un acord | @PPCatalunya @alejandroTGN



@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/5gmvQV7Lwm“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 15, 2023 Alejandro Fernández fa referència a "Waterloo", la residència de Carles Puigdemont, perquè diu "continua manant molt a Junts per Catalunya" i li preocupa que la nova presidenta del Parlament, Anna Erra, hi hagi anat a "a rendir pleitesia a Puigdemont": "Nogueras serà la candidata, Puigdemont mana i molt i Waterloo té rellevància molt considerable".

Convertiran Orriols en una mena d'heroïna" Alejandro Fernández considera que les crítiques a la candidata de Ripoll, Sílvia Orriols, la convertiran en una heroïna catalana: "L'esquerra fa un discurs melodramàtic, Ripoll el converteix en problema català, espanyol i mundial. Que arribin a acords i deixin el dramatisme". Fernández diu que el discurs d'Orriols és totalment contrari al seu per identitari: "Parla de persones de 8 cognoms catalans, em genera rebuig". “☕ Alejandro Fernández critica el discurs "melodramàtic" i el "dramatisme" de l'esquerra davant casos com el de Ripoll | @PPCatalunya @alejandroTGN



