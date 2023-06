El Parlament ha escollit l'alcaldessa en funcions de Vic, Anna Erra, com a nova presidenta del Parlament en substitució de Laura Borràs, que va deixar de ser diputada arran de l'ordre de la Junta Electoral Central de retirar-li l'escó per la seva condemna per prevaricació. Erra ha rebut el suport de Junts, la seva formació, i d'ERC, en virtut a l'acord d'investidura al que va arribar a canvi de la investidura de Pere Aragonès.

Erra ha estat escollida en segona volta després que la primera votació no hagi aconseguit la majoria absoluta. A la segona volta la Cambra ha hagut d'escollir entre la candidata de Junts i Assumpta Escarp pels socialistes. La nova presidenta del Parlament ha rebut concretament 64 vots. Erra ha rebut la medalla d'or del Parlament de la mà de la vicepresidenta, Alba Vergés.

“¿¿ El Parlament escull Anna Erra com a nova presidenta de la Cambra en substitució de Laura Borràs.



¿¿ L'alcaldessa en funcions de Vic ha rebut el suport dels 64 diputats de Junts i ERC | @RTVECatalunya



¿¿ EN DIRECTE: https://t.co/BOsCVGSIUh pic.twitter.com/VEg4UTPZ27“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 9, 2023

Retornar la presidència a Borràs La nova presidenta del Parlament ha assumit el càrrec pocs minuts abans de les 13h advertint que en cas que Laura Borràs sigui restituïda en les seves funcions si finalment és declarada innocent dels delictes que se li imputen procedirà a retornar-li la presidència del Parlament. De fet, Erra ha destacat que "la meva presidència parteix d'una anomalia democràtica", en considerar que el relleu de Borràs és fruit de les interferències judicials a les institucions catalanes. També s'ha compromès a canviar el reglament de la Cambra per evitar que pugui tornar a ser suspesa una diputada sense una sentència ferma. Durant la seva intervenció davant la Cambra, Anna Erra, també ha demanat als diputats que siguin exemple de la "normalització de l'ús del català", en considerar que és una llengua "minoritzada". Posteriorment, ha fet la tradicional salutació al cos dels Mossos d'Esquadra del Parlament de Catalunya.