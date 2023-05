01:04

El president del Govern, Pere Aragonès, manté la seva aposta per un front unitari de cara a les eleccions del 23 de juliol, però encara sense cap concreció.

Pere Aragonès es reuneix aquest dimecres amb els principals partits per avançar en la proposta de front democràtic per frenar un eventual govern entre PP i Vox. La sessió de control al Parlament ha servit per escenificar un acostament de posicions de Junts, amb advertència incorporada. Aragonès no ha tingut tanta sort amb la CUP i els comuns. De la seva banda, el líder del PSC, Salvador Illa, acusa el president català de posar en risc la seva credibilitat | INFORMA: Laura Herrero