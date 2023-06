Contactes, negociacions, converses a totes bandes. Secretes o discretes ho reconeixen tots. Ada Colau mostra les cartes i, en declaracions al Cafè d'idees, proposa una alcaldia a Barcelona rotatòria i progressista per evitar un govern de Xavier Trias. Els socialistes volen un govern d'esquerres, però rebutgen l'oferta. Els negociadors de Trias per Barcelona parlen de moviment a la desesperada de Colau.

ERC manté converses informals amb tothom. Però als republicans no els ha agradat que Colau llenci la proposta sense haver-la parlat abans amb Maragall, i creuen que no és real. Així que al consistori més gran de Catalunya encara continua tot obert a quatre dies que es constitueixin els ajuntaments.

D'altra banda, Trias per Barcelona ha criticat l'actual alcaldessa en funcions. Creu que la seva proposta és un “darrer moviment a la desesperada per salvar el coll”. Fonts de la candidatura han constatat que “no té res a veure amb les esquerres ni amb el progrés de Barcelona”, sinó que Colau fa aquest plantejament “exclusivament en clau de supervivència personal”.

Els socialistes han rebutjat la proposta de Colau. Tot i que també aposten per un govern progressista, es mantenen en la seva candidatura perquè Collboni sigui l'únic alcalde . Laia Bonet creu que la proposta dels comuns "no s'entendria" i no contribuiria a "l'estabilitat i el rigor que l'Ajuntament de Barcelona i la seva ciutadania es mereixen". La socialista considera que Barcelona necessita un "alcalde fort".

L'oferta de Colau ha passat a la història. Els d' Esquerra neguen que la candidata dels comuns hagi fet arribar una proposta formal a Ernest Maragall . Asseguren que la darrera reunió entre Colau i Maragall va ser la presa de contacte que van tenir el 31 de maig passat poc després de les eleccions. A més, diuen que no és una proposta "real" i que no està consensuada amb el PSC .

Les claus de la proposta

Els comuns, que han fet públic el document on s'inclou la proposta, sostenen que "la ciutadania ha tornat a atorgar una majoria progressista" i que, per això, és "ineludible un pacte de progrés". Així, la proposta passa per atorgar-li a Maragall l'alcaldia durant el primer any del mandat. Després, l'alcaldessa seria Colau durant un any i mig, i Collboni esgotaria la legislatura durant un altre any i mig.

També s'inclou cinc grans àrees de govern organitzades en tinences d'alcaldia. Dues àrees estarien encapçalades pel PSC, altres dos per BComú i una, per ERC. En cada tinença es podrien distribuir responsabilitats concretes entre regidors de la resta de forces polítiques. Les regidories dels districtes seguirien un repartiment similar al de les àrees, amb quatre districtes sota la responsabilitat dels socialistes, quatre sota la dels comuns i dues sota la d'Esquerra.