El PP es mostra disposat a donar suport a Collboni com a alcalde de Barcelona si no entra Colau en el govern

01:45

48 hores per la constitució dels ajuntaments sense encara saber qui serà l'alcalde a Barcelona. El PP ofereix el seu suport a Collboni, si aparta a Colau.

Els partits continuen amb els contactes i des del PP asseguren que estarien disposats a fer alcalde al socialista, Jaume Collboni, però si els comuns no entren en l'alcaldia. En declaracions al Cafè d'idees de Ràdio 4, el president del PPC, Alejandro Fernandez, ha assegurat que fer alcalde a un socialista no suposa cap plaer pel PP, però prefereixen un govern a la capital calana dirigit per una formació constitucionalista que independentista.

Els socialistes des de fa dos dies pressionen als comuns per afavorir l'operació que desbancaria de l'alcaldia Xavier Trias, però la formació d'Ada Colau es resisteix a investir Jaume Collboni gratuïtament. Tot plegat, després que ERC i PSC barressin el pas a compartir l'alcaldia de Barcelona amb Colau, després que aquesta fes una proposta de compartir l'alcaldia a tres bandes per a Barcelona al Cafè d'idees.

Sobre la proposta del PP de fer alcalde a Jaume Collboni del PSC què eviti situar novament a Ada Colau al capdavant del consistori barceloní, el portaveu de campanya de Sumar i membre dels comuns, Ernest Urtasun, assegura a La Hora de la 1 de TVE que "en cap cas participaran d'aquest joc", més quan els populars pacten amb VOX.

Urtasun insistia que continuaran treballant fins dissabte per buscar un acord amb el PSC i ERC, tot lamentant que cap de les dues formacions té interès per una majoria d'esquerres com han expressat els barcelonins a les urnes. INFORMA: ALMA IZQUIERDO Y MAITE BOADA.