Sumar-En Comú Podem busca reeditar la coalició d'esquerres

"Confrontar amb la dreta" i "fer propostes en positiu". Amb aquest ànim encara la candidatura de Sumar-En Comú Podem la campanya del 23-J. Els comuns aspiren, de fet, a quedar en segon lloc a Catalunya, per darrere del PSC. Han triat el lema "A favor teu" precisament per intentar lluitar contra l'apel·lació al vot útil. Defensen que el 23-J no va del vot útil sinó del "vot decidiu" que diuen que representa la seva candidatura per tal de garantir que es reediti el govern de coalició d'esquerres.

La cap de llista dels comuns al Congrés per Barcelona, Aina La cap de llista dels comuns al Congrés per Barcelona, Aina Vidal, presenta el lema de campanya EUROPA PRESS Europa Press

El seu missatge, en aquest sentit, se centra en la confrontació amb la dreta, principalment amb el PP, i a fer una campanya en positiu, perquè consideren que "no n'hi ha prou amb la por a la dreta", sinó que també volen parlar d'assumptes de treball, cost de la vida i transició ecològica.

Aina Vidal substitueix Jaume Asens. Sumar-En Comú Podem presenta la diputada Aina Vidal de cap de cartell en substitució de Jaume Asens. Nascuda a Barcelona fa 38 anys, va estar lligada a Comissions Obreres des de 2006 on va ser coordinador d'Acció Jove del sindicat a Catalunya. Va ser elegida diputada per Barcelona a les generals del 2015 i reelegida el 2016 i el 2019. Acompanyen Vidal a la llista dels comuns per Barcelona Gerardo Pisarello i Gala Pin com a 2 i 3 respectivament. El mateix Jaume Asens i Ada Colau tanquen la llista. Laura Campos encapçala la llista pel Senat a Barcelona. Vidal considera un "fracàs de totes" que no es reedités el govern de coalició actual en les eleccions generals del 23J: "Implicaria un canvi radical. Ningú creu que Catalunya pugui viure millor amb un govern PP-Vox". Aina Vidal considera que els resultats es mesuraran com èxit o fracàs en funció de si poden continuar governant i no tant per si els resultats de Sumar són millors o pitjors que els de Podemos.

Forta davallada segons el CEO Els comuns creuen que es disputaran aquest segon lloc amb el PP i Junts, i aspiren a mantenir els set escons que tenen actualment, tot i que no descarten poder créixer. Ara bé, les estimacions del darrer CEO a Catalunya no són ni de bon tros tan optimistes i dels actuals set representants al Congrés només en conservarien entre 2 i 4.