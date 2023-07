La Candidatura d'Unitat Popular- Per la Ruptura (CUP-PR) ve d'una gran batacada a les eleccions municipals en què van perdre la representació de Barcelona, Tarragona i Lleida. Segons la seva anàlisi, les eleccions del passat 28 M van suposar un "correctiu electoral" de l'independentisme, que es va traduir en abstenció, i que estaria "motivat" pel "desconcert, la frustració i la desmobilització" que ha provocat la taula de diàleg impulsada pel president de la Generalitat, Pere Aragonès.

És per això, que la CUP en les últimes setmanes ha reclamat al govern català que torni a posar el referèndum al centre de l'agenda política, tot aprofitant que Espanya ha de presidir el Consell de la UE i internacionalitzar així el conflicte.

La CUP també reclama més capacitat legislativa al Parlament, i recuperar la mobilització popular. D'aquesta manera, aquesta cita electoral, el partit anticapitalista situarà la seva estratègia cap al referèndum d'autodeterminació a Madrid i la mobilització popular.

Com afronten aquests comicis?

'Plantem cara', és l'eslògan escollit per la CUP per les eleccions generals del 23-J. El cap de llista dels anticapitalistes per Barcelona, Albert Botran, ha fet una crida als votants dels comuns a donar suport a la formació anticapitalista després de "l'important pas enrere" de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, quan s'ha desdit del referèndum quan va declarar que "no està sobre la taula".

Sobre la crida que va fer l'ANC a l'abstenció de cara al 23J dels independentistes i que va ser refutada per les seves bases, la CUP ha assegurat que entoma el missatge crític dels independentistes desanimats que pensen abstenir-se, i aposta seguir la defensa dels seus i des dins les institucions. Per això, darrerament han assegurat a les seves bases que "perdent les posicions a les institucions" no hi haurà una situació millor pel moviment sinó "al contrari".



La formació independentista ha inclòs als cartells electorals crítiques a les institucions que "oprimeixen drets" com el rei Felip V, l'Església i l'Ibex 35, segons ha detallat la número 1 de la formació a Girona, Mireia Vehí. La diputada ha defensat la posició del partit de presentar-se a les eleccions per "defensar amb dents i ungles el referèndum, els drets de les dones, de les persones LGTBIQ+ i la terra" davant d'un "cicle complicat" amb l'auge de l'extrema dreta.

També figuren en les llistes Esther Sancho, per Lleida; i Edgar Fernández per Tarragona.

D'altra banda, Botran ha apostat sempre per "la ruptura i el dret a l'autodeterminació". En l'acte de presentació de les llistes, el cap de la candidatura per Barcelona va assegurar que els anticapitalistes "faran valdre els drets a l'autodeterminació" si repeteixen la seva representació al Congrés dels Diputats i ha defensat que "convé condicionar qualsevol acord" a Madrid "a l'exercici d'aquest dret a l'autodeterminació" i va instar al conjunt de forces sobiranistes, perquè siguin "valentes" i facin "una posició de força".



De fet, el partit anticapitalista té clar quina és l'única condició que podria permetre investir Pedro Sánchez després de les eleccions espanyoles del 23-J: que es fixi la data i la pregunta d'un nou referèndum d'independència.

L'acte final de la formació es farà a la ciutat de Girona, on la CUP es va quedar a 2.000 vots d'aconseguir un seient més a la demarcació de Girona als últims comicis generals, però l'únic bastió amb representació que ha pogut mantenir en les darreres eleccions municipals.