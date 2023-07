El Partit Socialista de Catalunya (PSC) es consolida com l'opció més votada a Catalunya per les eleccions generals del 23 de juliol. Segons la segona onada del Baròmetre d'Opinió Política (BOP) del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), els socialistes rebrien entre 16 i 18 escons, una xifra superior als 12 que actualment té al Congrés dels Diputats. L'enquesta del CEO rebaixa entre 8 o 10 els escons que rebria Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que ara en té 13, i a Junts la deixa entre el d'entre 7 i 9 a Junts, dels 8 que té actualment. El sondeig s'ha fet a través de 2.000 entrevistes l'endemà de la convocatòria d'eleccions per part del govern central.





Els partits que també registra un important ascens és el PP, que passaria dels 2 escons que té ara fins a 8 escons màxims (6-8). Qui també en guanya és Vox: l'enquesta li atorga un escó més i de dos passaria a tenir-ne com a màxim 3 (2-3). La CUP es mantindria amb els 2 escons o podria perdre tota representació parlamentària a la cambra parlamentària (0-2).

En Comú Podem sota el nom de Sumar per a aquestes eleccions del 23J és dels partits que perd més representació: dels 7 que té ara, segons els resultats del baròmetre passaria a obtenir-ne entre 2 i 4.